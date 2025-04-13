Фламіар (Flamiar)
Фламіар інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 г препарату містить: арніки гірської (Arnica montana spag. Peka) D12 — 0,035 г, бріонії критики (Bryonia cretica spag. Peka) D4 — 0,045 г, гваякового дерева (Guajacum) D4 — 0,03 г, сумаху отруйного (Toxicodendron quercifolium) D12 — 0,04 г, маргаритки багаторічної (Bellis perennis spag. Peka) D8 — 0,03 г, багна звичайного (Ledum palustre) D4 — 0,05 г, рути запашної (Ruta graveolens spag. Peka) D6 — 0,04 г, омели білої (Viscum album spag. Peka) D4 — 0,05 г;
допоміжні речовини: тригліцериди середнього ланцюга, спирт цетиловий, цетилпальмітат, спирт цетостеариловий (тип А) емульгований, вода очищена.
Лікарська форма
Мазь.
Основні фізико-хімічні властивості: біла, однорідна мазь без запаху або зі слабим запахом спирту для зовнішнього застосування.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості для гомеопатичних препаратів не визначаються.
Показання
Для підтримувального лікування травм, гематом, ушкодження м’язів (без ураження шкіри), тендовагінітів, люмбаго.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-яких інгредієнтів лікарського засобу. Травматичне порушення цілісності шкірних покривів.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Дані відсутні.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не застосовується.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Лікарський засіб не впливає на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Лікарський засіб застосовують нашкірно, місцево. Мазь наносять на ушкоджені ділянки 1–2 рази на добу тонким шаром.
Діти
Не рекомендується застосовувати «ФЛАМІАР спаг. Пєка» дітям, оскільки немає достатніх даних.
Передозування
Про випадки передозування не повідомлялося.
Побічні реакції
До цих пір не спостерігалося ніяких побічних ефектів при застосуванні лікарського засобу «ФЛАМІАР спаг. Пєка». У разі появи будь-яких небажаних реакцій слід припинити лікування та звернутися до лікаря.
Термін придатності
У закритій упаковці — 3 роки. Після відкриття — 6 місяців.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 35 г у білій алюмінієвій тубі у картонній упаковці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Райфайсенштрассе 15, 88353 Кісслег, Німеччина.