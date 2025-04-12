Інфрагіл спаг. Пєка (Infragil spag. Peka)
Інфрагіл спаг. Пєка інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 г препарату містить: Ailanthus altissima D3 − 0,120 г, Argentum nitricum D6 − 0,120 г, Cinchona succirubra (China) spag. Peka D8 − 0,120 г, Lachesis mutus D12 − 0,120 г, Vincetoxicum hirundinaria D6 − 0,120 г, Echinacea spag. Peka D12 − 0,140 г, Marrubium vulgare D6 − 0,160 г, Nasturtium officinale D6 − 0,100 г;
допоміжні речовини: етанол 96%, вода очищена.
Препарат містить 22% об. етанолу 96%.
1 г дорівнює 1,03 мл розчину та містить 31 краплю.
Лікарська форма
Краплі оральні.
Основні фізико-хімічні властивості: безбарвний, прозорий розчин зі слабким запахом та присмаком спирту етилового.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний препарат.
Показання
Підтримуюче лікування при гострих та хронічних запальних та інфекційних захворюваннях слизових оболонок, внутрішніх органів і шкіри, що перебігають з вираженою інтоксикацією та частими рецидивами.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-яких інгредієнтів лікарського засобу.
Особливі заходи безпеки.Одна доза (5–20 крапель) цього препарату містить 29–115 мг алкоголю, отже його слід з обережністю застосовувати пацієнтам, що страждають на алкоголізм.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Дані відсутні. Слід повідомити лікаря, якщо Ви приймаєте або нещодавно приймали будь-які інші лікарські засоби, включаючи ліки, придбані без рецепта.
Особливості застосування
На початку лікування препаратом можуть короткочасно загострюватися наявні симптоми захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай є тимчасовою. Якщо симптоми не зникають, застосування препарату слід припинити. Після зникнення первинної реакції лікарський засіб можна застосовувати знову. При повторному загостренні симптомів застосування препарату потрібно припинити та звернутися за консультацією до лікаря. Якщо симптоми наростають чи не спостерігається покращення стану (протягом 7 днів), необхідно проконсультуватися з лікарем щодо подальшого застосування препарату.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Лікарський засіб містить етанол, що слід враховувати при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Дорослі: по 20 крапель розводять у невеликій кількості рідини та приймають 3 рази на день після їди. Тривалість лікування встановлює лікар індивідуально.
Діти
Не рекомендується застосовувати «Інфрагіл спаг. Пєка» дітям, оскільки немає достатніх даних.
Передозування
Про випадки передозування не повідомлялося.
Побічні реакції
Поки що не повідомлялося про побічні ефекти. Якщо у вас виникли побічні ефекти, повідомте про це свого лікаря або фармацевта.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
У флаконі з коричневого скла з крапельним дозатором, білою кришкою, яка загвинчується. По 30 мл або 50 мл в картонній упаковці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Райфайсенштрассе 15, 88353 Кісслег, Німеччина.