Лікарський засіб не повинен контактувати зі шкірними ранами, очима або слизовими оболонками. Після кожного застосування слід ретельно мити руки.

Слід забезпечити, щоб діти не торкалися своїми руками ділянок шкіри, на які було нанесено препарат.

При зовнішньому застосуванні у вигляді компресу не слід використовувати повітронепроникні перев’язувальні матеріали. Лікарський засіб не слід застосовувати для вологих компресів.

Лікарський засіб містить камфору. Вдихання ефірних олій та камфори може спричинити звуження гортані, що асоціюється з сильною задишкою або апное у немовлят та дітей. Тому лікарський засіб не слід застосовувати дітям.

Поліетиленгліколю (макроголу)-60-гліцерилгідроксистеарат може викликати шкірні реакції.

Цей лікарський засіб містить ароматизатори (олія шавлієва, олія розмаринова, олія семитрав’яна) з амілцинаміловим спиртом, бензиловим спиртом, бензилбензоатом, бензилцинаматом, бензилсаліцилатом, цитралем, цитронелолом, кумарином, евгенолом, фарнезолом, гераніолом, ізоевгенолом, d-лимоненом та ліналоолом, які можуть викликати алергічні реакції.

Цей препарат містить 50% (м/м) спирту (етанолу). Це може викликати відчуття печіння на пошкодженій шкірі. У новонароджених (недоношених та доношених новонароджених дітей) висока концентрація етанолу може викликати важкі місцеві реакції та системну токсичність через значне всмоктування крізь незрілу шкіру (особливо при оклюзії).