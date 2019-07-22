Не рекомендується застосовувати препарат протягом тривалого часу, оскільки, це може призводити до порушень водно-сольового обміну, набряків.

При зберіганні лікарського засобу можливе утворення осаду, що не призводить до зниження його ефективності. Перед вживанням препарату флакон необхідно збовтувати.

Цей лікарський засіб містить не менше 14% етанолу (алкоголю), тобто 69–138 мг/дозу (20–40 крапель), що еквівалентно 1,8–3,6 мл пива, 0,7–1,4 мл вина у дозі.

Шкідливий для пацієнтів, хворих на алкоголізм. Слід бути обережним при застосуванні вагітним та жінкам, які годують груддю, дітям, пацієнтам із захворюваннями печінки і хворим на епілепсію.

При застосуванні препарату слід утримуватися від вживання алкоголю.

Лікарський засіб містить етанол! Не рекомендується застосування препарату протягом тривалого часу.