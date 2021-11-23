Препарат застосовують для розтирання, інгаляції парів або як компонент лікувальних ванн.

Розтирання.

Для розтирання препарат застосовують не розводячи.

Смужку емульсії довжиною 3-5 см наносять на шкіру грудної клітки кілька разів на добу і добре розтирають.

Інгаляції парів.

Рекомендується проводити по 3 інгаляції парів щоденно протягом кількох днів до зникнення симптомів. Смужку емульсії довжиною 3-5 см (1 чайна ложка) розчиняють у 1-2 л гарячої води та вдихають пари під рушником, покладеним на голову, або через інгалятор.

При застосуванні інгалятора смужку емульсії розмішують з гарячою водою в нижній частині інгалятора (для дітей від 3 до 4 років довжина смужки 1-2 см, від 4 до 12 років — 2-3 см, для дітей віком від 12 років і дорослих — 3-5 см).

Приймання ванн.

Ванни застосовують, головним чином, для дітей віком від 3 років до 6 років.

Препарат розчиняють у воді (36-37 °С) у такій кількості: 2 смужки емульсії довжиною 10 см (2 столові ложки) на 40 л. Купати 10 хв щоденно до зникнення симптомів. Додатково, за необхідності, 2-3 рази на добу розтирати груди і спину препаратом.

Якщо симптоми не полегшуються протягом 4-5 днів або погіршуються, у випадку задишки, гарячки, виділення у мокротиння гною чи крові слід звернутися до лікаря.