Грипоцитрон бальзам (Gripocitron balm) (338478) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Грипоцитрон бальзам інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Склад
діючі речовини: 100 г препарату містять: олії сосни звичайної (Pini sylvestris aetheroleum) 3 г, олії евкаліптової (Eucalypti aetheroleum) 10 г;
допоміжні речовини: спирт цетостеариловий, гліцерол моностеарат, поліетиленгліколю стеарат, поліетиленгліколю цетостеариловий ефір, трометамол, кислота лимонна безводна, вода очищена.
Лікарська форма
Емульсія нашкірна.
Основні фізико-хімічні властивості: емульсія білого кольору, освіжаючого аромату, зі специфічним запахом.
Фармакотерапевтична група
Протикашльові засоби в комбінації з експекторантами.
Код АТХ R05F B02.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Головним активним компонентом лікарського засобу є олія евкаліптова із вмістом не менше 80% спазмолітично активного 1,8-цинеолу. Її дія комбінується з дією олії сосни звичайної, яка містить 30-40% альфа-піненів, що поліпшують кровопостачання. Фармакологічна дія зазначених ефірних олій (розрідження та розчинення бронхіального секрету, його посилене виведення миготливим епітелієм, послаблення катаральних проявів у респіраторних шляхах, протизапальна дія) широко використовується в терапевтичній практиці. Завдяки своїм ліпофільним властивостям активні речовини добре розподіляються по шкірі та всмоктуються. Після всмоктування вони частково виводяться через легені, а отже потрапляють через кровообіг безпосередньо до місця дії. Таким чином, попередня дія, що виникає під час інгаляції, посилюється при прийомі теплої ванни.
Показання
Для полегшення симптомів застудних захворювань дихальних шляхів з надлишковим утворенням мокротиння.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів лікарського засобу. Бронхіальна астма, коклюш, псевдокруп, схильність до судом. Пошкоджена шкіра, наприклад при опіках та порушенні цілісності шкіри. Виражена надмірна чутливість дихальних шляхів, наприклад при порушенні функцій голосових зв’язок.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Дотепер взаємодія з іншими речовинами не спостерігалась.
Особливості застосування
Не застосовувати поблизу очей, не застосовувати на слизові оболонки. Після застосування препарату слід ретельно витерти руки, щоб запобігти контакту з обличчям (насамперед очима). Необхідно звернути увагу на те, щоб діти не торкалися своїми руками ділянок шкіри, на які було нанесено препарат. Цетостеариловий спирт може спричиняти місцеві подразнення шкіри (наприклад контактний дерматит).
Не слід приймати ванни пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями в стадії декомпенсації (тяжка артеріальна гіпертензія, аритмія, стенокардія), при підвищенні температури тіла більше, ніж до 38 °С.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Оскільки дослідження безпеки застосування лікарського засобу у період вагітності не проводилися в достатньому обсязі, його не слід застосовувати у період вагітності.
У період годування груддю не наносити на груди.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Препарат застосовують для розтирання, інгаляції парів або як компонент лікувальних ванн.
Розтирання.
Для розтирання препарат застосовують не розводячи.
Смужку емульсії довжиною 3-5 см наносять на шкіру грудної клітки кілька разів на добу і добре розтирають.
Інгаляції парів.
Рекомендується проводити по 3 інгаляції парів щоденно протягом кількох днів до зникнення симптомів. Смужку емульсії довжиною 3-5 см (1 чайна ложка) розчиняють у 1-2 л гарячої води та вдихають пари під рушником, покладеним на голову, або через інгалятор.
При застосуванні інгалятора смужку емульсії розмішують з гарячою водою в нижній частині інгалятора (для дітей від 3 до 4 років довжина смужки 1-2 см, від 4 до 12 років — 2-3 см, для дітей віком від 12 років і дорослих — 3-5 см).
Приймання ванн.
Ванни застосовують, головним чином, для дітей віком від 3 років до 6 років.
Препарат розчиняють у воді (36-37 °С) у такій кількості: 2 смужки емульсії довжиною 10 см (2 столові ложки) на 40 л. Купати 10 хв щоденно до зникнення симптомів. Додатково, за необхідності, 2-3 рази на добу розтирати груди і спину препаратом.
Якщо симптоми не полегшуються протягом 4-5 днів або погіршуються, у випадку задишки, гарячки, виділення у мокротиння гною чи крові слід звернутися до лікаря.
Діти
Інгаляції дітям з 3 років проводити тільки під наглядом дорослих. Для інгаляцій слід використовувати воду температурою не вище 70 °С. За відсутності спеціального інгалятора відстань між поверхнею води та обличчям повинна становити не менше 20 см.
Передозування
При правильному застосуванні у рекомендованих дозах інтоксикації практично виключені. При випадковому внутрішньому прийомі нерозведеного препарату слід очікувати ускладнень з боку шлунково-кишкового тракту з нудотою, блюванням, можлива діарея, судоми. Резорбтивну дію потрібно враховувати тільки в крайньому випадку.
У легких випадках достатньо припинення застосування лікарського засобу. В інших випадках слід проводити симптоматичне лікування. При появі судом необхідно ввести 5-10 мг діазепаму внутрішньовенно або барбітурату короткої дії, а у разі прийому всередину — промити шлунок і дати натрію сульфат 30 г у 250 мл води.
Побічні реакції
Алергічні реакції, включаючи шкірні висипи, свербіж, контактний дерматит, контактну екзему, подразнення шкіри та слизових, бронхоспазм.
У разі появи небажаних реакцій слід припинити лікування та звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 40 г препарату у тубі алюмінієвій або ламінатній у коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22.