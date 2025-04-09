Гекокур спаг. Пєка (Gekokur spag. Peka) (338405) - інструкція із застосування ATC-класифікація
- Інструкція
- Аналоги
Гекокур спаг. Пєка інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Склад
діючі речовини: 1 г препарату містить: Chionanthus virginicus D2 — 0,140 г, Iberis amara D6 — 0,140 г, Lycopodium clavatum D4 — 0,140 г, Mandragora e rad. sicc. spag. Peka D12 — 0,140 г, Phosphorus D10 — 0,140 г, Peumus boldus spag. Peka (=Boldo) D6 — 0,060 г, Cynara scolymus D8 — 0,100 г, Taraxacum officinale spag. Peka D8 — 0,140 г;
допоміжні речовини: етанол 96%, вода очищена.
Препарат містить 31% об. етанолу 96%.
1 г дорівнює 1,04 мл розчину та містить 27 крапель.
Лікарська форма
Краплі оральні.
Основні фізико-хімічні властивості: безбарвний або злегка жовтуватого кольору прозорий розчин зі специфічним запахом та присмаком спирту етилового.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості для гомеопатичних препаратів не визначаються.
Показання
Застосовувати у період гострих та хронічних запальних захворювань печінки та жовчного міхура, а також для лікування розладів травлення, у тому числі метеоризму та кишкових колік.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-яких інгредієнтів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Дані відсутні.
Особливості застосування
На початку лікування препаратом можуть загострюватися наявні симптоми захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай є тимчасовою. Якщо симптоми не зникають, застосування препарату слід припинити. Після зникнення первинної реакції лікарський засіб можна застосовувати знову. При повторному загостренні симптомів застосування препарату потрібно припинити та звернутися за консультацією до лікаря. Якщо симптоми наростають чи не спостерігається покращення стану (протягом 7 днів), необхідно проконсультуватися з лікарем щодо подальшого застосування лікарського засобу.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не застосовується.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Препарат містить етанол, що слід враховувати при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Дорослі: по 10–15 крапель 3 рази на день. Краплі розчиняють у невеликій кількості рідини та приймають після їди. Тривалість лікування встановлюється лікарем індивідуально.
Діти
Не рекомендується застосовувати ГЕКОКУР спаг. Пєка дітям, оскільки немає достатніх даних.
Передозування
Про випадки передозування не повідомлялося.
Побічні реакції
Не встановлено.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 30 мл або 50 мл у флаконі з коричневого скла з крапельним дозатором, білою кришкою, яка загвинчується, в картонній упаковці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПЕКАНА НАТУРХАЙЛЬМІТТЕЛЬ ГмбХ.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Райфайсенштрассе 15, 88353 Кісслег, Німеччина.