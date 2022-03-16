Сироп приймати перорально, приблизно за пів години до їди.

До упаковки додається мірний стаканчик, який полегшує дозування.

При застосуванні дітям дозу сиропу слід розбавити в невеликій кількості слабкого чаю або води.

Дозування

Діти віком від 3 до 6 років — по 2,5 мл 2 рази на день (мірним стаканчиком).

Діти віком від 6 років та підлітки (до 18 років) — по 5 мл 2–3 рази на день (мірним стаканчиком).

Дорослі — по 15 мл 3–4 рази на день (мірним стаканчиком).

Тривалість застосування

Якщо симптоми посиляться або не припиняться після 10 днів, слід розглянути питання про зміну лікування.