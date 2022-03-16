Апетистим (Apetistim) (338367) - інструкція із застосування ATC-класифікація
- Інструкція
- Аналоги
Апетистим інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Склад
діючі речовини: 100 г сиропу містить складний рідкий екстракт (1:2) з: трави деревію (Achillea millefolium L. herba), трави шандри звичайної (Marrubium vulgare L. herba), листя меліси (Melissae officinalis L. folium), плодів фенхелю (Foeniculum vulgare Mill., fructus) (3/2/3/2), екстрагент — вода очищена — 15,0 г;
допоміжні речовини: концентрат апельсиновий, натрію бензоат, сахароза, вода очищена.
Лікарська форма
Сироп.
Основні фізико-хімічні властивості: рідина чайного кольору із солодко-гірким смаком і своєрідним запахом.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що впливають на травну систему і метаболізм. Засоби, що підвищують апетит. Код АТХ А15.
Фармакологічні властивості
До складу сиропу входить екстракт лікарських трав, що містять гіркоти (трава шандри, листя меліси, трава деревію), і плодів фенхелю, які посилюють секрецію шлункового соку рефлекторним шляхом. Препарат цього типу традиційно застосовують при відсутності апетиту.
Показання
Лікарський засіб Апетистим традиційно застосовують при відсутності апетиту.
Протипоказання
Підвищена чутливість до активних речовин або до будь-якої допоміжної речовини, або до рослин родини складноцвітих (Asteraceae), наприклад до ромашки, календули.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Дослідження взаємодії не проводили.
Особливості застосування
Пацієнти з рідкісними спадковими розладами, пов’язаними з непереносимістю фруктози, синдромом порушення всмоктування глюкози/галактози або недостатністю сахарази-ізомальтази, не повинні приймати лікарський засіб.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Вагітність та годування груддю
Через відсутність клінічних даних з безпеки не слід застосовувати сироп у період вагітності та годування груддю.
Фертильність
Дані відсутні.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Лікарський засіб Апетистим не впливає на здатність керувати автотранспортом і працювати з іншими механізмами.
Спосіб застосування та дози
Сироп приймати перорально, приблизно за пів години до їди.
До упаковки додається мірний стаканчик, який полегшує дозування.
При застосуванні дітям дозу сиропу слід розбавити в невеликій кількості слабкого чаю або води.
Дозування
Діти віком від 3 до 6 років — по 2,5 мл 2 рази на день (мірним стаканчиком).
Діти віком від 6 років та підлітки (до 18 років) — по 5 мл 2–3 рази на день (мірним стаканчиком).
Дорослі — по 15 мл 3–4 рази на день (мірним стаканчиком).
Тривалість застосування
Якщо симптоми посиляться або не припиняться після 10 днів, слід розглянути питання про зміну лікування.
Діти
Не застосовувати дітям віком до 3 років.
Передозування
Не описано випадків передозування.
Побічні реакції
Побічні реакції представлені за системами органів згідно з класифікацією MedDRA і за частотою появи: дуже часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100 до < 1/10), нечасто (≥ 1/1000 до < 1/100), рідко (≥ 1/10 000 до < 1/1000); дуже рідко (< 1/10 000), частота невідома (неможливо визначити на підставі доступних даних).
При застосуванні Апетистиму можуть спостерігатися:
- розлади шкіри та підшкірної тканини (алергічні шкірні реакції) — частота невідома;
- розлади дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння (алергічні реакції з боку дихальної системи) — частота невідома.
Повідомлення про підозрювані побічні реакції
Після реєстрації лікарського засобу повідомлення про підозрювані побічні реакції є важливим, оскільки це дає змогу продовжувати контролювати співвідношення користь/ризик застосування лікарського засобу. Медичним працівникам слід повідомляти про будь-які підозрювані побічні реакції через національну систему фармаконагляду.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25° С, у недоступному для дітей місці.
Упаковка
Флакон із кольорового скла, який містить 125 г сиропу, з ковпачком HDPE, з мірним стаканчиком, разом з інструкцією для медичного застосування в коробці з картону.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Вроцлавське підприємство лікарських трав «Гербаполь» АТ.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
50–951 Вроцлав, вул. Св. Миколая 65/68, Польща.