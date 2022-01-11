Анальгін-Дибазол-Папаверин (Analgin-Dibazol-Papaverine) (338363) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Анальгін-Дибазол-Папаверин інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Комбінований лікарський засіб з аналгезивним, спазмолітичним і судинорозширювальним ефектами, обумовленими специфічною дією його компонентів. Лікарський засіб чинить також антигіпертензивну та жарознижувальну дію.
Метамізол натрію — ненаркотичний аналгетик-антипіретик, похідна речовина піразолону, спричиняє виражений аналгетичний, жарознижувальний ефект та незначно виражений протизапальний ефект. Механізм дії обумовлений інгібуванням циклооксигенази (ЦОГ) і блокуванням синтезу простагландинів із арахідонової кислоти, а також порушенням проведення больових екстра- та пропріорецептивних імпульсів по пучках Голля та Бурдаха, підвищенням порога збудливості таламічних центрів больової чутливості, збільшенням тепловіддачі. Чинить виражену спазмолітичну дію на гладку мускулатуру сечовивідних та жовчовивідних шляхів.
Бендазол спричиняє спазмолітичний, судинорозширювальний, гіпотензивний ефекти, а також чинить стимулювальну дію на функції спинного мозку і сприяє відновленню функції периферичних нервів, чинить помірну імуностимулювальну дію.
Папаверин спричиняє міотропний, спазмолітичний, гіпотензивний ефекти. Блокує фосфодіестеразу, що спричиняє накопичення циклічного аденозинмонофосфату (цАМФ) і зниження вмісту кальцію в клітинах, розслабляє гладкі м’язи судин і внутрішніх органів (шлунково-кишкового тракту, дихальних шляхів, сечостатевої системи).
Фармакокінетика. При прийомі всередину швидко і повністю абсорбується. У стінках кишечнику гідролізується з утворенням активного метаболіту. Дія розвивається через 20‒40 хв і досягає максимуму через 2 год. Метаболізується в печінці. Екскретується нирками.
Показання Анальгін-Дибазол-Папаверин
больовий синдром, пов’язаний зі спазмом судин або гладких м’язів внутрішніх органів.
Застосування Анальгін-Дибазол-Папаверин
приймати всередину після їди, запиваючи невеликою кількістю води.
Дорослі
По 1‒2 таблетки 1‒2 рази на добу. Максимальна добова доза ‒ 4 таблетки.
Курс лікування залежить від характеру і перебігу захворювання, досягнутого ефекту, характеру комплексної фармакотерапії, що застосовується, але тривалість лікування не має перевищувати 3 доби.
Діти. Не застосовують (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ).
Протипоказання
відома або підозрювана гіперчутливість до будь-якого компонента лікарського засобу, до похідних піразолону (бутадіону, трибузону, антипірину); підозра на гостру хірургічну патологію; захворювання, що протікають зі зниженням м’язового тонусу, судомним синдромом; глаукома, черепно-мозкова травма, тяжка серцева недостатність, атріовентрикулярна блокада, артеріальна гіпотензія, коматозний стан, цукровий діабет, гіпотиреоз, недостатність надниркових залоз, гіпертрофія передміхурової залози, дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, лейкопенія, агранулоцитоз, цитостатична або інфекційна нейтропенія, анемія будь-якої етіології, тромбоцитопенія, гепатопорфірія, виражені порушення функції печінки та/або нирок, хронічний нефрит з набряками і порушенням азотовидільної функції нирок, пригнічення дихання, бронхіальна астма, бронхообструктивний синдром, виразка шлунка і дванадцятипалої кишки, що супроводжується кровотечею; гіпотонічний коліт, звичний запор; одночасне застосування інгібіторів МАО. Період вагітності або годування груддю. Дитячий вік. Вік понад 75 років (ризик гіпертермії).
Побічна дія
з боку нервової системи: сонливість, запаморочення, головний біль.
З боку органу зору: порушення зору, диплопія, кон’юнктивіт.
З боку респіраторної системи, органів грудної клітки та середостіння: сухий кашель, нежить, утруднене дихання, апное, при схильності до бронхоспазму можливе провокування нападу, бронхоспастичний синдром, задишка.
З боку серцево-судинної системи: почервоніння обличчя, атріовентрикулярна блокада, аритмії, тахікардія, шлуночкова екстрасистолія, зменшення серцевого викиду, артеріальна гіпотензія, колапс, біль у ділянці серця, відчуття серцебиття, припливи, відчуття жару, оніміння, тремор, втрата свідомості; при тривалому застосуванні — погіршення показників ЕКГ у зв’язку зі зменшенням серцевого викиду, фібриляція шлуночків, асистолія, тріпотіння шлуночків, ортостатична гіпотензія.
З боку системи крові та лімфатичної системи: еозинофілія, при тривалому застосуванні можливі лейкопенія, гранулоцитопенія, агранулоцитоз, анемія, тромбоцитопенія.
З боку ШКТ: анорексія, сухість у ротовій порожнині, печіння у горлі, нудота, дискомфорт у ділянці шлунка, запор, діарея.
З боку гепатобіліарної системи: підвищення активності печінкових трансаміназ, порушення функції печінки, гепатит, жовтяниця, медикаментозне ураження печінки, у т. ч. гострий гепатит (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).
З боку нирок та сечовидільної системи: зазвичай у пацієнтів із порушенням функції нирок та/або при застосуванні надмірних доз — транзиторна олігурія, анурія, протеїнурія, інтерстиціальний нефрит, забарвлення сечі в червоний колір.
З боку шкіри та підшкірної клітковини: можливі прояви реакцій гіперчутливості, у т. ч. висипи на шкірі та слизових оболонках (зокрема кропив’янка), свербіж, гіперемія шкіри, синдром Стівенса ‒ Джонсона, токсичний епідермальний некроліз (синдром Лаєлла).
З боку імунної системи: ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок.
Загальні розлади: гіпертермія, слабкість, нездужання, підвищена пітливість.
У разі появи будь-яких небажаних реакцій необхідно припинити застосування лікарського засобу та обов’язково звернутися до лікаря.
Особливості застосування
перед початком лікування препаратом слід порадитися з лікарем, особливо у разі застосування інших лікарських засобів.
Не застосовувати лікарський засіб для зняття гострого болю у животі до з’ясування причини. Оскільки метамізол натрію має знеболювальні та протизапальні властивості, він може маскувати ознаки інфекції, симптоми неінфекційних захворювань і ускладнень з больовим синдромом, що може утруднити їх діагностику.
Під час лікування препаратом слід відмовитися від вживання алкоголю та застосування лікарських засобів, що пригнічують ЦНС.
Лікарський засіб слід застосовувати з обережністю пацієнтам:
– з наявними алергічними захворюваннями (у т.ч. полінозом) або з такими захворюваннями в анамнезі ‒ підвищується ризик розвитку алергічних реакцій;
– з запальними захворюваннями кишечника, включаючи неспецифічний виразковий коліт та хворобу Крона (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ);
– з серцево-судинною недостатністю (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ);
– з надшлуночковою тахікардією (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ);
– зі схильністю до артеріальної гіпотензії;
– з порушеннями функції нирок, хронічною нирковою недостатністю (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ), з захворюваннями нирок в анамнезі (пієлонефрит, гломерулонефрит);
– з порушеннями функції печінки (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ);
– при одночасному застосуванні цитостатичних лікарських засобів (тільки під контролем лікаря).
Лікарський засіб з обережністю застосовувати пацієнтам з наявністю в анамнезі хронічного зловживання алкоголем, ослабленим особам; особам літнього віку ‒ через ризик виникнення гіпертермії та підвищення частоти побічних реакцій, особливо з боку шлунково-кишкового тракту. З обережністю застосовувати при зниженні перистальтики кишечнику, при станах після черепно-мозкових травм.
Ризик медикаментозного ураження печінки
Повідомляли про випадки гострого гепатиту, переважно гепатоцелюлярного характеру, в пацієнтів, які приймали метамізол натрію, прояви якого з’являлися у період від декількох днів до кількох місяців після початку лікування препаратом. Симптоми включали підвищення рівня печінкових ферментів у плазмі крові, з жовтяницею або без неї, часто в контексті реакцій гіперчутливості до інших лікарських засобів (наприклад, висипів на шкірі, дискразії крові, лихоманки та еозинофілії) або у супроводі проявів аутоімунного гепатиту. Більшість пацієнтів одужали після відміни лікування метамізолом натрію; однак у поодиноких випадках повідомляли про прогресування печінкової недостатності аж до виникнення необхідності трансплантації печінки.
Механізм розвитку ураження печінки, індукованого метамізолом натрію, чітко не з’ясований, але наявні дані свідчать про імуноалергічний механізм.
Пацієнтів слід проінструктувати щодо необхідності повідомити лікаря про виникнення симптомів, що вказують на ураження печінки. При підозрі на ураження печінки пацієнтам слід припинити прийом метамізолу натрію; у пацієнтів слід оцінити показники, які характеризують функціональний стан печінки.
Випадки ураження печінки під час лікування метамізолом натрію є дуже рідкісними, але точну частоту розвитку цієї побічної реакції неможливо розрахувати. У деяких пацієнтів спостерігали рецидиви ураження печінки при повторному застосуванні метамізолу натрію. У разі попереднього випадку ураження печінки, який стався під час лікування метамізолом натрію, якщо не було встановлено інших причин ураження печінки, не слід повторно застосовувати лікарські засоби, що містять метамізол натрію.
Слід негайно припинити прийом лікарського засобу та невідкладно звернутися до лікаря при появі астенії, ознобу з невідомої причини, гарячки, болю в горлі, утрудненого ковтання, кровоточивості ясен, зблідненні шкірних покривів, при появі висипів на шкірі та слизових оболонках, при розвитку вагініту або проктиту. При появі симптомів порушення функції печінки, зокрема шлунково-кишкових розладів, жовтяниці та підвищення рівня печінкових ферментів, необхідно припинити застосування лікарського засобу. Слід повідомити лікаря про виникнення таких симптомів: припливи, підвищена пітливість, головний біль, підвищена втомлюваність, жовтяниця, нудота, дискомфорт у ділянці шлунка, запор.
Під час лікування препаратом можливе забарвлення сечі в червоний колір за рахунок виведення метаболіту метамізолу натрію, що не має клінічного значення.
При застосуванні лікарського засобу можливий розвиток ортостатичної гіпотензії.
Під час лікування препаратом необхідно контролювати склад периферичної крові (лейкоцитарну формулу).
Не слід перевищувати рекомендовані дози лікарського засобу.
Не слід застосовувати лікарський засіб довше встановленого терміну без консультації з лікарем.
Не рекомендується регулярне тривале застосування лікарського засобу через мієлотоксичність метамізолу натрію. У випадку тривалого застосування лікарського засобу (більше 7 діб) необхідно контролювати склад периферичної крові (через мієлотоксичність метамізолу), функцію нирок та печінки.
Тютюнопаління знижує ефективність лікарського засобу.
Якщо ознаки захворювання не почнуть зникати або, навпаки, стан здоров’я пацієнта погіршиться, або з’являться небажані явища, необхідно припинити застосування лікарського засобу та звернутися за консультацією до лікаря щодо подальшого застосування.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Застосування лікарського засобу у період вагітності або годування груддю протипоказане.
У разі необхідності застосування лікарського засобу годування груддю слід припинити.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Під час лікування препаратом слід уникати керування транспортними засобами та роботи зі складними механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
ефективність лікарського засобу знижується при тютюнопалінні.
Адсорбенти, в’яжучі та обволікаючі засоби: зменшення всмоктування лікарського засобу в ШКТ.
Спазмолітичні, седативні лікарські засоби: посилення гіпотензивного ефекту.
Необхідна обережність при одночасному застосуванні лікарського засобу з саліцилатами.
Взаємодії, пов’язані з метамізолом натрію
Рентгеноконтрастні речовини, колоїдні кровозамінники, пеніцилін: не слід застосовувати під час лікування метамізолом натрію.
Пероральні цукрознижувальні лікарські засоби, непрямі антикоагулянти, глюкокортикостероїди, фенітоїн, індометацин, ібупрофен: метамізол натрію посилює дію цих лікарських засобів шляхом витіснення їх зі зв’язку з білками крові.
Метамізол натрію може індукувати ферменти метаболічних шляхів, включаючи CYP 2B6 та CYP 3A4. Одночасне застосування метамізолу натрію з бупропіоном, ефавірензом, метадоном, вальпроатом, циклоспорином, такролімусом та сертраліном може спричинити зменшення плазмової концентрації цих лікарських засобів, що потенційно може призвести до зменшення їх терапевтичного ефекту. Таким чином, рекомендується бути обережними при одночасному застосуванні метамізолу натрію з іншими лікарськими засобами; клінічну відповідь та/або рівні лікарських засобів слід контролювати за необхідності.
Метотрексат: метамізол натрію у високих дозах може призвести до збільшення концентрації метотрексату у плазмі крові та посилення його токсичних ефектів (насамперед на ШКТ і систему кровотворення).
НПЗП: потенціюється їх знеболювальна, жарознижувальна дія та збільшується імовірність адитивних побічних ефектів.
Алкоголь: метамізол натрію посилює седативну дію алкоголю.
Діуретики (фуросемід): можливе зниження діуретичного ефекту.
Мієлотоксичні лікарські засоби призводять до посилення гематотоксичності.
Сарколізин, тіамазол (метимазол), лікарські засоби, що пригнічують активність кісткового мозку, у т. ч. препарати золота: збільшується імовірність гематотоксичності, у т. ч. розвитку лейкопенії.
Ненаркотичні аналгетики, трициклічні антидепресанти (амітриптилін, доксепін тощо), гормональні контрацептиви, алопуринол: одночасне застосування метамізолу натрію з цими лікарськими засобами може призвести до посилення токсичності метамізолу натрію.
Хлорпромазин або інші похідні фенотіазину: можливий розвиток вираженої гіпотермії.
Фенілбутазон, глютетимід, барбітурати та інші індуктори мікросомальних ферментів печінки зменшують ефективність метамізолу натрію.
Седативні засоби, транквілізатори (діазепам, триметозин тощо) посилюють знеболювальну дію метамізолу натрію.
Кодеїн, блокатори Н2-гістамінових рецепторів, пропранолол посилюють ефекти метамізолу натрію.
Взаємодії, пов’язані з бендазолом
Папаверин, теобромін, сальсолін: при застосуванні з бендазолом розширюється спектр фармакологічної дії цих лікарських засобів.
Барбітурати: при застосуванні з бендазолом посилюється ефективність барбітуратів тривалої дії, зокрема фенобарбіталу.
Антигіпертензивні лікарські засоби (засоби, що впливають на ренін-ангіотензинову систему), фентоламін, діуретичні засоби (у т. ч. салуретики): при комбінованому застосуванні з бендазолом посилюється гіпотензивний ефект.
Блокатори β-адренорецепторів: при застосуванні з бендазолом гіпотензивний ефект останнього не змінюється, але при тривалому застосуванні бендазол запобігає підвищенню загального периферичного опору, що спричиняють блокатори β-адренорецепторів.
Взаємодії, пов’язані з папаверином
Антихолінергічні засоби: папаверин посилює холінолітичні ефекти антихолінергічних засобів.
Антихолінестеразні засоби: можливе зменшення тонізуючого ефекту антихолінестеразних препаратів на гладку мускулатуру під впливом папаверину.
Серцеві глікозиди: при одночасному застосуванні з серцевими глікозидами спостерігають виражене посилення скорочувальної функції міокарда внаслідок зменшення загального периферичного опору судин.
Леводопа, метилдопа: папаверин знижує гіпотензивний ефект метилдопи та протипаркінсонічний ефект леводопи.
Алкоголь: папаверин потенціює дію алкоголю.
Нітрофурантоїн: є дані про розвиток гепатиту при сумісному застосуванні з папаверином.
Морфін: можливе зниження спазмолітичної активності папаверину.
Барбітурати, дифенгідрамін, метамізол натрію, диклофенак: посилення спазмолітичної дії папаверину.
Фентоламін: потенціює дію папаверину на печеристі тіла статевого члена.
Антигіпертензивні лікарські засоби, антидепресанти (у т. ч. трициклічні), прокаїнамід, резерпін, хінідин: посилення гіпотензивного ефекту.
Передозування
при перших симптомах передозування слід негайно звернутися за медичною допомогою.
При передозуванні лікарського засобу можливі неспокій, загальмованість, пригнічення ЦНС, кома, помірна ядуха, висипи на шкірі, зниження перфузії тканин, ціаноз, метаболічний ацидоз, гіперглікемія, гіперкаліємія.
При тривалому застосуванні лікарського засобу у високих дозах можливі порушення функції печінки та розвиток нейтропенії.
Симптоми передозування метамізолу натрію: гіпотермія, відчуття серцебиття, виражене зниження АТ, тахікардія, дисфагія, задишка, шум у вухах, нудота, блювання, гастралгія/гастрит, слабкість, сонливість, марення, порушення свідомості, судомний синдром; можливий розвиток гострого агранулоцитозу, геморагічного синдрому, олігурії, анурії, гострої ниркової та печінкової недостатності, паралічу дихальних м’язів.
Лікування: відміна лікарського засобу, індукція блювання, промивання шлунка, застосування ентеросорбентів, сольових проносних засобів, проведення форсованого діурезу, симптоматичної терапії, спрямованої на підтримання життєво важливих функцій. У тяжких випадках можливий гемодіаліз, гемоперфузія, перитонеальний діаліз. У разі розвитку судомного синдрому слід вводити внутрішньовенно діазепам і швидкодіючі барбітурати.
Симптоми передозування бендазолу: гіпотензія, підвищена пітливість, відчуття жару, запаморочення, нудота, легкий головний біль, які швидко минають при зменшенні дози або відміні лікарського засобу.
Лікування: індукція блювання, промивання шлунка з застосуванням активованого вугілля, застосування сольових проносних засобів. При артеріальній гіпотензії рекомендована трансфузія і симптоматична терапія (судинозвужувальні засоби, серцеві глікозиди). Специфічного антидоту немає.
Симптоми передозування папаверину: порушення зору, диплопія, ністагм, тахікардія, асистолія, тріпотіння шлуночків, колапс, артеріальна гіпотензія, почервоніння шкіри верхньої частини тулуба, гіпервентиляція, атаксія, сонливість, головний біль, сухість у ротовій порожнині, нудота, запор, функціональні розлади ШКТ, підвищена пітливість, слабкість, алергічні реакції. При прийомі дуже великих доз папаверину можлива помірна седативна дія та токсична дія препарату у вигляді аритмій, повної або часткової атріовентрикулярної блокади.
Лікування: відміна лікарського засобу, симптоматична терапія, промивання шлунка, застосування ентеросорбентів. Специфічного антидоту немає. Повністю виводиться з крові при гемодіалізі.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С.