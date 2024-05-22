Візормакс рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело біологічно активних речовин рослинного походження (флавоноїдів, каротину, антоціанів, органічних кислот) і вітаміну С для поліпшення обмінних процесів в тканинах ока та зміцнення судин ока, що сприяє нормалізації функції зору, поліпшення адаптації органу зору до умов недостатнього освітлення, підтримання нормальної функції зору в період інтенсивного росту дитини, відновленню після офтальмологічних операцій, нормалізації гостроти зору і зменшення втоми очей у людей з підвищеними зоровими навантаженнями, в тому числі при тривалому читанні, користуванні комп’ютерною технікою («моніторний синдром»). Є джерелом антиоксидантних вітамінів і сприяє захисту тканин ока від вільних радикалів.