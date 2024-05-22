Візормакс (Visormax) (337737) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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Візормакс інструкція із застосування
Характеристика
Візормакс рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело біологічно активних речовин рослинного походження (флавоноїдів, каротину, антоціанів, органічних кислот) і вітаміну С для поліпшення обмінних процесів в тканинах ока та зміцнення судин ока, що сприяє нормалізації функції зору, поліпшення адаптації органу зору до умов недостатнього освітлення, підтримання нормальної функції зору в період інтенсивного росту дитини, відновленню після офтальмологічних операцій, нормалізації гостроти зору і зменшення втоми очей у людей з підвищеними зоровими навантаженнями, в тому числі при тривалому читанні, користуванні комп’ютерною технікою («моніторний синдром»). Є джерелом антиоксидантних вітамінів і сприяє захисту тканин ока від вільних радикалів.
Рекомендації з вживання
Візормакс вживати дітям у віці 7 років і старше та дорослим по 1 саше на добу під час або після прийому їжі, попередньо розчинивши вміст саше приблизно в 50 мл теплої питної води. Курс визначається індивідуально. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
не перевищувати рекомендовану добову дозу. Візормакс не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Умови зберігання
при температурі 4 — 25 ° С в сухому, захищеному від світла місці.