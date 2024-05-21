може бути рекомендовано в якості дієтичної добавки до раціону харчування дітей від народження та дорослих для підтримки нормального балансу кишкової мікрофлори при можливому порушенні функціонального стану ШКТ (застосування антибіотиків, зміна характеру харчування та ін.), та при станах організму, які опосередковано пов’язані з дисбалансом кишкової мікрофлори.

Для новонароджених, немовлят, дітей та дорослих. Може також використовуватися у недоношених дітей.

Нормальний баланс кишкової мікрофлори сприяє підтримці процесів травлення, імунітету Вашої дитини.

Не є лікарським засобом Дієтична добавка не може бути заміною різноманітного і збалансованого раціону харчування та здорового способу життя.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість:

вживати під час прийому їжі:

немовлятам та дітям віком до 3 років — 1 краплю на добу;

дітям віком від 3 до 12 років — 6 крапель на добу;

дітям віком старше 12 років та дорослим — 12 крапель на добу.

Перед кожним використанням збовтайте вміст флакону до отримання однорідної суспензії, а після тривалого періоду невикористання слід добре збовтати кілька разів. Додавати краплі можна до їжі або безпосередньо в рот.

Не змішуйте краплі із занадто холодною або гарячою їжею.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання.

Застереження щодо споживання: не застосовувати при підвищеній чутливості до будь-якого з інгредієнтів.

Особам із значно зниженим імунітетом тільки за рекомендацією лікаря.

Не вживайте після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці.