Інші комплектуючі

Тримач ESA 1 (Holder ESA 1)

2 препарати
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ТРИМАЧ ESA 1 ОДНОРАЗОВИЙ
ТРИМАЧ ESA 1 ОДНОРАЗОВИЙ
№100
Vacutest Kima S.r.l.
Немає в наявності
ТРИМАЧ ESA 1 ОДНОРАЗОВИЙ
ТРИМАЧ ESA 1 ОДНОРАЗОВИЙ
№1
Vacutest Kima S.r.l.
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Vacutest Kima S.r.l.
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
100 шт.
Медичні вироби