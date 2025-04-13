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Тримач ESA 1 (Holder ESA 1)
2 препарати
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ТРИМАЧ ESA 1 ОДНОРАЗОВИЙ
№100
Vacutest Kima S.r.l.
Немає в наявності
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ТРИМАЧ ESA 1 ОДНОРАЗОВИЙ
№1
Vacutest Kima S.r.l.
Немає в наявності
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Кількість штук в упаковці
1
100
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Vacutest Kima S.r.l.
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
100 шт.
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