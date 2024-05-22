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Діосмін-венор (Diosmin-venor) (337031) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Діосмін-венор (Diosmin-venor)
Ціна в місті Київ
від 354,82 грн
Без рецепта
60 шт, 500 мг від 354,82 грн 30 шт, 500 мг від 233,50 грн
В наявності в 6 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
500 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
6.3. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного