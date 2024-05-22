комплексний ефект льодяників Бронхалик на слизову оболонку верхніх дихальних шляхів зумовлений комбінацією екстрактів чебрецю у рідкій начинці льодяника та екстракту ісландського моху в оболонці. Натуральний екстракт ісландського моху в льодяниках Бронхалик сприяє належному функціонуванню слизових оболонок верхніх дихальних шляхів при станах, що супроводжуються подразненням горла; подразливому кашлі, у тому числі спричиненому механічним подразненням (вдихання пилу, диму тощо); хрипоті; першінні; при відчутті сухості у горлі, у тому числі у приміщеннях із низькою вологістю; під час поширення застудних захворювань.

Не містить цукру, можуть бути рекомендовані хворим на цукровий діабет.

Спосіб вживання та рекомендована добова доза: повільно розсмоктувати у ротовій порожнині дорослим по 1–2 льодяника декілька разів на добу, однак не більше 6 льодяників на добу. Дітям віком від 6 років показано не більше 3 льодяників на добу.