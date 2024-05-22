Бронхалик (Bronchalik) (337030) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Бронхалик інструкція із застосування
Характеристика
– екстракту ісландського моху притаманні протизапальні, пом’якшувальні і відхаркувальні властивості та здатність до захисту слизової оболонки дихальних шляхів від дії різних хімічних чинників оточуючого середовища. Також він виявляє комплексну активність, що проявляється в обволікаючому, імуномодулювальному, антибактеріальному та заспокійливому ефектах. Ісландський мох містить полісахариди ліхенін та ізоліхенін, що стимулюють секрецію слини і сприяють створенню захисного шару, що покриває поверхню слизових оболонок у порожнині рота і глотки.
– екстракт трави чебрецю має секретолітичні та спазмолітичні властивості, підтримує нормальний функціональний стан слизових оболонок верхніх дихальних шляхів. Також були підтверджені антибактеріальні властивості екстракту, зумовлені тимоловим компонентом трави чебрецю.
Властивості складових Бронхалик підтверджено науковими дослідженнями.
Сировина та готовий продукт проходять належний контроль якості.
Рекомендації з вживання
комплексний ефект льодяників Бронхалик на слизову оболонку верхніх дихальних шляхів зумовлений комбінацією екстрактів чебрецю у рідкій начинці льодяника та екстракту ісландського моху в оболонці. Натуральний екстракт ісландського моху в льодяниках Бронхалик сприяє належному функціонуванню слизових оболонок верхніх дихальних шляхів при станах, що супроводжуються подразненням горла; подразливому кашлі, у тому числі спричиненому механічним подразненням (вдихання пилу, диму тощо); хрипоті; першінні; при відчутті сухості у горлі, у тому числі у приміщеннях із низькою вологістю; під час поширення застудних захворювань.
Не містить цукру, можуть бути рекомендовані хворим на цукровий діабет.
Спосіб вживання та рекомендована добова доза: повільно розсмоктувати у ротовій порожнині дорослим по 1–2 льодяника декілька разів на добу, однак не більше 6 льодяників на добу. Дітям віком від 6 років показано не більше 3 льодяників на добу.
Особливості застосування
підвищена чутливість до окремих компонентів продукту.
Немає достатньої інформації щодо вживання льодяників Бронхалик під час вагітності і годування грудьми, тому перед використванням потрібно проконсультуватися з лікарем. У зв’язку з недостатністю досвіду не рекомендується вживати дітям до 6 років.
Льодяники Бронхалик містять ізомальт, сироп мальтиту і стевіолглікозиди, тому при непереносимості певних цукрів, вживання дозволяється лише за рекомендацією лікаря. Цей продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. Надмірне вживання може спричинити розлад шлунку. Вживання більш ніж 6 штук льодяників на добу може спричинити проносний ефект.
Застосування особливих заходів безпеки не потрібне.
Не вживати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °C.