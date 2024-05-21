Альпікол може бути рекомендований лікарем в якості додаткового джерела біологічно активних речовин для підтримки нормальної роботи імунної системи під час сезонних застудних захворюваннях, зокрема у часто хворіючих дітей. Має загальнозміцнюючі властивості.

Aльпікол рекомендується особливо в осінньо-зимовий період для підтримки природної резистентності організму.

Не є лікарським засобом.

Екстракт плодів бузини чорної (Sambucus nigra L.), стандартизований до 10% поліфенольних сполук, сприяє підвищенню імунітету при сезонних застудних захворюваннях та нормальному функціонуванню дихальної системи. Володіє антиоксидантними властивостями, що проявляються в нейтралізації негативного впливу вільних радикалів, допомагаючи захистити клітини від окисного стресу.

Екстракт кореня пеларгонії африканської (Pelargonium sidoides) підтримує нормальне функціонування верхніх дихальних шляхів. Має антимікробний та противірусний ефекти; стимулює неспецифічні захисні механізми організму.

Бета-глюкан — це екстракція біологічно активних сполук із клітинної стінки дріжджів Saccharomyces cerevisiae – 1,3-1,6-бета-D-глюкан. Yestimun® — це бета-глюкан високої чистоти, стандартизований до 80% 1,3-1,6-бета-D-глюкана. Дріжджовий бета-глюкан підтримує імунну функцію для захисту верхніх дихальних шляхів, особливо в сезон інтенсивних інфекцій.

Цинк — мікроелемент, який необхідний для багатьох клітинних функцій, зокрема імунітету.

Він діє як внутрішньоклітинна сигнальна молекула для імунних клітин і сприяє нормальному функціонуванню імунної системи, синтезу білка і ДНК. Застосування цинку може сприяти зменшенню тривалості та тяжкості перебігу застуди.