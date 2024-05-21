Альпікол сироп для підтримки імунітету (Alpicol syrup to support immunity) (336937) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Альпікол сироп для підтримки імунітету інструкція із застосування
Характеристика
Альпікол може бути рекомендований лікарем в якості додаткового джерела біологічно активних речовин для підтримки нормальної роботи імунної системи під час сезонних застудних захворюваннях, зокрема у часто хворіючих дітей. Має загальнозміцнюючі властивості.
Aльпікол рекомендується особливо в осінньо-зимовий період для підтримки природної резистентності організму.
Не є лікарським засобом.
Екстракт плодів бузини чорної (Sambucus nigra L.), стандартизований до 10% поліфенольних сполук, сприяє підвищенню імунітету при сезонних застудних захворюваннях та нормальному функціонуванню дихальної системи. Володіє антиоксидантними властивостями, що проявляються в нейтралізації негативного впливу вільних радикалів, допомагаючи захистити клітини від окисного стресу.
Екстракт кореня пеларгонії африканської (Pelargonium sidoides) підтримує нормальне функціонування верхніх дихальних шляхів. Має антимікробний та противірусний ефекти; стимулює неспецифічні захисні механізми організму.
Бета-глюкан — це екстракція біологічно активних сполук із клітинної стінки дріжджів Saccharomyces cerevisiae – 1,3-1,6-бета-D-глюкан. Yestimun® — це бета-глюкан високої чистоти, стандартизований до 80% 1,3-1,6-бета-D-глюкана. Дріжджовий бета-глюкан підтримує імунну функцію для захисту верхніх дихальних шляхів, особливо в сезон інтенсивних інфекцій.
Цинк — мікроелемент, який необхідний для багатьох клітинних функцій, зокрема імунітету.
Він діє як внутрішньоклітинна сигнальна молекула для імунних клітин і сприяє нормальному функціонуванню імунної системи, синтезу білка і ДНК. Застосування цинку може сприяти зменшенню тривалості та тяжкості перебігу застуди.
Рекомендації з вживання
Спосіб споживання та рекомендована добова кількість:
дітям віком старше 3 та до 12 років: 5 мл (ml) 2 рази на добу;
дітям віком старше 12 років і дорослим: 15 мл (ml) 1 раз на добу.
Споживати після прийому їжі.
Відміряти сироп мірним стаканом, що додається. Перед застосуванням необхідно добре збовтати флакон.
Дієтична добавка не може бути заміною різноманітного і збалансованого раціону харчування та здорового способу життя.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання.
Застереження до споживання: не споживати при підвищеній індивідуальній чутливості до будь-яких компонентів продукту, дітям віком до 3 років, вагітним та жінкам в період лактації.
Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.
Умови зберігання
зберігати при температурі не вище 25 °С, в недоступному для дітей місці. Захищати від світла та прямих сонячних променів. Продукт містить інгредієнти натурального походження, що може викликати появу осаду, який не впливає на якість продукту. Після першого відкриття добре закритий флакон зберігати в холодильнику і використати упродовж 2 тижнів.