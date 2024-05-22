Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинАскорбінчик (Ascorbinchik) Аскорбінчик (Ascorbinchik) (336804) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 8,05 грн Без рецепта 10 шт, 3 г від 8,05 грн 10 шт, 3 г від 8,05 грн 10 шт, 3 г Немає в наявності 10 шт, 3 г Немає в наявності 10 шт, 3 г Немає в наявності Більше +2 В наявності в 3 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ДОМІЛЕ Форма випуску Таблетки Дозування 3 г Кількість штук в упаковці 10 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин