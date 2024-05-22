Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинАскорбінчик (Ascorbinchik)

Аскорбінчик (Ascorbinchik) (336804) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Аскорбінчик (Ascorbinchik)
Ціна в місті Київ
від 8,05 грн
Без рецепта
10 шт, 3 г від 8,05 грн 10 шт, 3 г від 8,05 грн 10 шт, 3 г Немає в наявності 10 шт, 3 г Немає в наявності 10 шт, 3 г Немає в наявності
Більше
+2
В наявності в 3 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
3 г
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин