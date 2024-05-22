ГЛЮКОЗА (GLUCOSE) (336802) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
ГЛЮКОЗА інструкція із застосування
Показання до застосування
Підтримує працездатність організму, живить клітини головного мозку, покращує пам’ять, швидко втамовує відчуття голоду, знімає стрес, коригує психічний стан, прискорює відновлення м’язової тканини, допомагає печінці в нейтралізації токсичних речовин.
Склад
Глюкоза — 440,0 мг, допоміжні речовини.
Опис діючих речовин
Глюкоза (або декстроза, або виноградний цукор) — один з найбільш поширених вуглеводів. Глюкоза входить до складу дисахаридів — сахарози, лактози, мальтози. Вона швидко всмоктується в кров і при великих фізичних навантаженнях використовується як джерело енергії. Глюкоза бере участь в утворенні глікогену, харчуванні тканин мозку, працюючих м’язів (особливо серцевого м’яза).
Глюкоза легко перетворюється в жири в організмі, особливо при її надмірному надходженні з їжею. Основна користь глюкози полягає в підтримці функціонування таких найважливіших фізіологічних процесів, як дихання, м’язове скорочення, биття серця і регуляція температури тіла. Глюкоза покращує мозкову діяльність, пам’ять і здатність до навчання.
При нестачі глюкози в крові (гіпоглікемії) у людини спостерігається слабкість, затьмарення свідомості, занепокоєння, запаморочення і погіршення координації.
Спосіб застосування
Дітям з 6 років по ½ таблетки 3 рази на добу, дорослим — по 1–2 таблетки 3 рази на добу. Таблетку можна розжовувати або розсмоктувати. Дози і тривалість вживання узгоджувати з лікарем.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітні і жінки, які годують грудьми, діти до 6 років.
Форма випуску
Таблетки по 500 мг № 10
Термін придатності
36 місяців