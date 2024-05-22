Глюкоза (або декстроза, або виноградний цукор) — один з найбільш поширених вуглеводів. Глюкоза входить до складу дисахаридів — сахарози, лактози, мальтози. Вона швидко всмоктується в кров і при великих фізичних навантаженнях використовується як джерело енергії. Глюкоза бере участь в утворенні глікогену, харчуванні тканин мозку, працюючих м’язів (особливо серцевого м’яза).

Глюкоза легко перетворюється в жири в організмі, особливо при її надмірному надходженні з їжею. Основна користь глюкози полягає в підтримці функціонування таких найважливіших фізіологічних процесів, як дихання, м’язове скорочення, биття серця і регуляція температури тіла. Глюкоза покращує мозкову діяльність, пам’ять і здатність до навчання.

При нестачі глюкози в крові (гіпоглікемії) у людини спостерігається слабкість, затьмарення свідомості, занепокоєння, запаморочення і погіршення координації.