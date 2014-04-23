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Венода (336734) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Венода
Ціна в місті Київ
Без рецепта
60 шт, 290 мг Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
290 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
6.3. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/27861 від 23.04.2014

Венода інструкція із застосування

Склад

1 капсула містить:

активні інгредієнти: екстракт насіння кінського каштану — 100 мг (есцину — 20 мг); екстракт плодів помаранця — 150 мг (діосміна — 135 мг); геспередин — 30 мг;

допоміжні речовини: аеросил, магнію стеарат, лактоза, мікрокристалічна целюлоза.

Харчова (поживна) та енергетична цінність (калорійність) на 100 г добавки: білки — 5 г, вуглеводи — 1.2 г, жири — 0 г, 24.8 ккал (103.8 кДж).

Форма випуску

Капсули з масою вмісту 290 мг № 60.

Спосіб застосування та дози

Приймати дорослим по 1 капсулі 2–3 рази на добу під час їжі, запиваючи водою. Курс вживання — 2 місяці, за необхідності можна повторити кілька разів на рік. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.

Протипоказання

Індивідуальна несприйнятливість компонентів, вагітність та період лактації.

Не є лікарським засобом.

Без ГМО.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 4°С до 25°С у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.