Венода (336734) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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Венода інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить:
активні інгредієнти: екстракт насіння кінського каштану — 100 мг (есцину — 20 мг); екстракт плодів помаранця — 150 мг (діосміна — 135 мг); геспередин — 30 мг;
допоміжні речовини: аеросил, магнію стеарат, лактоза, мікрокристалічна целюлоза.
Харчова (поживна) та енергетична цінність (калорійність) на 100 г добавки: білки — 5 г, вуглеводи — 1.2 г, жири — 0 г, 24.8 ккал (103.8 кДж).
Форма випуску
Капсули з масою вмісту 290 мг № 60.
Спосіб застосування та дози
Приймати дорослим по 1 капсулі 2–3 рази на добу під час їжі, запиваючи водою. Курс вживання — 2 місяці, за необхідності можна повторити кілька разів на рік. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
Протипоказання
Індивідуальна несприйнятливість компонентів, вагітність та період лактації.
Не є лікарським засобом.
Без ГМО.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 4°С до 25°С у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.