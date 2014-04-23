Приймати дорослим по 1 капсулі 2–3 рази на добу під час їжі, запиваючи водою. Курс вживання — 2 місяці, за необхідності можна повторити кілька разів на рік. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.