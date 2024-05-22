може бути рекомендовано для корекції раціонів харчування дорослих, як додаткове джерело вітаміну С та флавонолових глікозидів.

Не слід використовувати у людей, які мають індивідуальну непереносимість компонентів продукту, у вагітних або жінкам, які годують грудьми. Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Цей продукт не призначений для діагностики, лікування чи запобігання будь-яким хворобам, не повинен використовуватися як замінник різних дієт.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не вживати після строку придатності, зазначеного на упаковці.

Не є лікарським засобом.