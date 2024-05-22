ВІТРУМ® МЕМОРІ ПЛЮС (VITRUM® MEMORY PLUS) (336582) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
- Інструкція
ВІТРУМ МЕМОРІ ПЛЮС інструкція із застосування
Характеристика
1 таблетка містить вітамін С — 60,0 мг, екстракт листя гінкго білоба — 19,0 мг (в тому числі флавонолових глікозидів — 4,56 мг).
Екстракт листя гінкго білоба (Ginkgo biloba), що містить флавонолові глікозиди, покращує мозковий кровообіг та постачання мозку киснем, нормалізує обмін речовин у клітинах, реологічні властивості крові, а також мікроциркуляцію.
Має регулюючий вплив на судинну систему, розширює дрібні артерії, підвищує тонус вен, тим самим регулюючи кровонаповнення судин; перешкоджає тромбоутворенню; має протинабряковий ефект (головний мозок, периферичні тканини); нормалізує нейромедіаторні процеси в ЦНС.
Має антигіпоксичну дію, покращує пам’ять і здатність до навчання; стимулює мозкову діяльність.
Вітамін С має виражені відновні властивості. Бере участь в окисно-відновних процесах, регуляції вуглеводного обміну, впливає на обмін амінокислот, метаболізм тироксину, біосинтез катехоламінів, стероїдних гормонів та інсуліну; необхідний для згортання крові, синтезу колагену та проколагену, регенерації сполучної та кісткової тканини. Нормалізує проникність капілярів. Сприяє абсорбції заліза в кишечнику та бере участь у синтезі гемоглобіну. Підвищує неспецифічну резистентність організму, має антиоксидантні властивості.
Рекомендації з вживання
може бути рекомендовано для корекції раціонів харчування дорослих, як додаткове джерело вітаміну С та флавонолових глікозидів.
Не слід використовувати у людей, які мають індивідуальну непереносимість компонентів продукту, у вагітних або жінкам, які годують грудьми. Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.
Цей продукт не призначений для діагностики, лікування чи запобігання будь-яким хворобам, не повинен використовуватися як замінник різних дієт.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не вживати після строку придатності, зазначеного на упаковці.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
у недоступному для дітей місці при температурі 15–25 °С та відносній вологості повітря не вище 60%.
UA/VITR/1119/0044