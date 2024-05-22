ВІТРУМ® БЬЮТІ ПЛЮС (VITRUM® BEAUTY PLUS) (336580) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
ВІТРУМ БЬЮТІ ПЛЮС інструкція із застосування
Характеристика
науково підтверджені властивості вітамінів, мінералів, флавоноїдів, поліфенольних сполук
Бета-каротин в організмі трансформується з утворенням вітаміну А, необхідного для нормального перебігу метаболічних процесів. Забезпечує нормальну функцію органа зору, структурну цілісність тканин, підвищує резистентність організму до дії несприятливих факторів зовнішнього середовища.
Вітамін Е — активний антиоксидант, гальмує ПОЛ, яке посилюється при багатьох захворюваннях, запобігає пошкодженню клітинних структур вільними радикалами. Бере участь у процесі тканинного дихання, біосинтезі гема та білків, обміні жирів та вуглеводів, проліферації клітин та в інших метаболічних процесах.
Вітамін D3 підвищує абсорбцію кальцію та солей фосфорної кислоти в кишечнику, а також регулює процес їх виведення, сприяє збереженню структури кісток. Вітамін D3 необхідний для нормального функціонування паращитоподібних залоз. Бере участь у синтезі АТФ.
Аскорбінова кислота має виражені відновлювальні властивості. Бере участь в окисно-відновних процесах, регуляції вуглеводного обміну, впливає на обмін амінокислот ароматичного ряду, метаболізм тироксину, біосинтез катехоламінів, стероїдних гормонів та інсуліну; необхідна для згортання крові, синтезу колагену та проколагену, регенерації сполучної та кісткової тканин. Нормалізує проникність капілярів. Сприяє абсорбції заліза в кишечнику та бере участь у синтезі гемоглобіну. Підвищує неспецифічну резистентність організму, має антиоксидантні властивості.
Вітаміни групи В у комплексній взаємодії забезпечують вуглеводно-енергетичний обмін і синтез амінокислот, нуклеотидів, жирних кислот. Вони сприяють нормальному функціонуванню серця, нервових клітин та клітин м’язів, стимулюють гемопоез.
Мінеральні речовини підтримують нормальний перебіг процесів життєдіяльності організму. Вони необхідні для підтримки постійного складу внутрішнього середовища організму, кислотно-основного балансу, водно-сольового обміну тощо.
Комплекс амінокислот покращує процеси травлення та полегшує засвоєння інших активних компонентів дієтичної добавки. Папаїн гідролізує протеїни і пептиди, полегшує засвоєння білка при функціональних порушеннях травлення, диспепсії. Метіонін і холін — джерела вільних метильних груп, у тому числі для синтезу лецитину та інших фосфоліпідів, сприяють нормалізації обміну ліпідів у печінці. Бетаїн бере участь в обміні метіоніну та ХС з помірною гіполіпідемічною активністю. Метіонін, холін і бетаїн як гепатопротектори запобігають жировому переродженню печінки. Здатні знешкоджувати токсичні речовини шляхом метилювання. Інозитол входить до складу амілази, сприяє утворенню молочної та піровиноградної кислот, стимулює обмін вуглеводів.
Цитрусові біофлавоноїди з рутином виявляють Р-вітамінну активність, антиоксидантні та ангіопротекторні властивості: підтримують еластичність та проникність судин, запобігають формуванню атеросклеротичних бляшок і тромбів. Результатом споживання є протизапальна, протинабрякова та м’яка спазмолітична дія.
Комплекс біологічно активних речовин трави хвоща польового (кремнієва кислота, сапоніни, дубильні речовини, органічні кислоти, солі) має сечогінні, протизапальні, кровоспинні, антибактеріальні, дезінтоксикаційні властивості. Солі органічної кремнієвої кислоти в сечі утворюють колоїди, що перешкоджають кристалізації сечових конкрементів; виводять свинець, інші важкі метали. Як джерело органічного кремнію комплекс стимулює синтез колагену, інших білків для сполучної та епітеліальної тканин, внаслідок чого покращується структура шкіри, нігтів, волосся, прискорюється загоєння ран, опіків.
Рекомендації з вживання
може бути рекомендована для корекції раціонів харчування дорослих, як додаткове джерело вітамінів: D3, Е, С, В1, В2, В6, В12, В3 (нікотинаміду), В5 (пантотенової кислоти), фолієвої кислоти, біотину, бета-каротину та мінеральних речовин: кальцію, фосфору, заліза, цинку, марганцю, йоду, бору, джерела флавоноїдів, поліфенольних сполук, містить магній, селен, холін, ПАБК.
Застереження до споживання: не використовувати у людей, які мають індивідуальну непереносимість компонентів продукту, вагітним або жінкам, які годують грудьми. Особам із наявними захворюваннями щитоподібної залози слід проконсультуватися з ендокринологом.
Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.
Цей продукт не призначений для діагностики, лікування або запобігання будь-яких хвороб, не повинен використовуватися як замінник різних дієт.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не вживати після строку придатності, зазначеного на упаковці.
Не є лікарським засобом.
Спосіб вживання та рекомендована добова доза: дорослим по 1 таблетці на добу під час прийому їжі. Термін споживання: 2–3 тиж, в подальшому термін споживання узгоджується з лікарем.
Умови зберігання
у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С та відносній вологості повітря не вище 60%.