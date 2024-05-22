науково підтверджені властивості вітамінів, мінералів, флавоноїдів, поліфенольних сполук

Бета-каротин в організмі трансформується з утворенням вітаміну А, необхідного для нормального перебігу метаболічних процесів. Забезпечує нормальну функцію органа зору, структурну цілісність тканин, підвищує резистентність організму до дії несприятливих факторів зовнішнього середовища.

Вітамін Е — активний антиоксидант, гальмує ПОЛ, яке посилюється при багатьох захворюваннях, запобігає пошкодженню клітинних структур вільними радикалами. Бере участь у процесі тканинного дихання, біосинтезі гема та білків, обміні жирів та вуглеводів, проліферації клітин та в інших метаболічних процесах.

Вітамін D 3 підвищує абсорбцію кальцію та солей фосфорної кислоти в кишечнику, а також регулює процес їх виведення, сприяє збереженню структури кісток. Вітамін D 3 необхідний для нормального функціонування паращитоподібних залоз. Бере участь у синтезі АТФ.

Аскорбінова кислота має виражені відновлювальні властивості. Бере участь в окисно-відновних процесах, регуляції вуглеводного обміну, впливає на обмін амінокислот ароматичного ряду, метаболізм тироксину, біосинтез катехоламінів, стероїдних гормонів та інсуліну; необхідна для згортання крові, синтезу колагену та проколагену, регенерації сполучної та кісткової тканин. Нормалізує проникність капілярів. Сприяє абсорбції заліза в кишечнику та бере участь у синтезі гемоглобіну. Підвищує неспецифічну резистентність організму, має антиоксидантні властивості.

Вітаміни групи В у комплексній взаємодії забезпечують вуглеводно-енергетичний обмін і синтез амінокислот, нуклеотидів, жирних кислот. Вони сприяють нормальному функціонуванню серця, нервових клітин та клітин м’язів, стимулюють гемопоез.

Мінеральні речовини підтримують нормальний перебіг процесів життєдіяльності організму. Вони необхідні для підтримки постійного складу внутрішнього середовища організму, кислотно-основного балансу, водно-сольового обміну тощо.

Комплекс амінокислот покращує процеси травлення та полегшує засвоєння інших активних компонентів дієтичної добавки. Папаїн гідролізує протеїни і пептиди, полегшує засвоєння білка при функціональних порушеннях травлення, диспепсії. Метіонін і холін — джерела вільних метильних груп, у тому числі для синтезу лецитину та інших фосфоліпідів, сприяють нормалізації обміну ліпідів у печінці. Бетаїн бере участь в обміні метіоніну та ХС з помірною гіполіпідемічною активністю. Метіонін, холін і бетаїн як гепатопротектори запобігають жировому переродженню печінки. Здатні знешкоджувати токсичні речовини шляхом метилювання. Інозитол входить до складу амілази, сприяє утворенню молочної та піровиноградної кислот, стимулює обмін вуглеводів.

Цитрусові біофлавоноїди з рутином виявляють Р-вітамінну активність, антиоксидантні та ангіопротекторні властивості: підтримують еластичність та проникність судин, запобігають формуванню атеросклеротичних бляшок і тромбів. Результатом споживання є протизапальна, протинабрякова та м’яка спазмолітична дія.

Комплекс біологічно активних речовин трави хвоща польового (кремнієва кислота, сапоніни, дубильні речовини, органічні кислоти, солі) має сечогінні, протизапальні, кровоспинні, антибактеріальні, дезінтоксикаційні властивості. Солі органічної кремнієвої кислоти в сечі утворюють колоїди, що перешкоджають кристалізації сечових конкрементів; виводять свинець, інші важкі метали. Як джерело органічного кремнію комплекс стимулює синтез колагену, інших білків для сполучної та епітеліальної тканин, внаслідок чого покращується структура шкіри, нігтів, волосся, прискорюється загоєння ран, опіків.