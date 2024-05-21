глюкозамін і хондроїтин є натуральними компонентами, що містяться в організмі людини. Вони беруть участь у синтезі сполучної тканини, відіграють важливу роль у її відновленні, покращують амортизуючі властивості хряща, збільшують рухливість суглобів.

Хондроїтину сульфат натрію є додатковим субстратом для утворення здорового хрящового матриксу, входить до складу синовіальної рідини, яка забезпечує ковзання суглобових поверхонь, а також здійснює живлення хряща. Хрящ, в якому міститься необхідна кількість хондроїтину, має правильну еластичність і механічні властивості.

У здоровому організмі в достатній кількості наявний глюкозамін, який сприяє утворенню синовіальної рідини та підтриманню її необхідного рівня. Глюкозамін є структурним компонентом для утворення (синтезу) інших компонентів хрящових структур, гальмує розвиток дегенеративних процесів у суглобах, відновлює їх функцію. Введення екзогенного глюкозаміну підсилює вироблення хрящового матриксу.

L-цистеїн — це сірковмісна амінокислота, яка природно синтезується в організмі та сприяє формуванню колагену — основи сполучної тканини організму.

З віком синтез глюкозаміну та хондроїтину погіршується, а такий важливий елемент, як метилсульфонілметан, потрапляє в організм у незначній кількості.

Метилсульфонілметан є джерелом біологічно доступної для організму сірки — компонента білків, що входять до складу всіх сполучних тканин. Метилсульфонілметан знижує ризик розвитку запальних процесів, прискорює синтез колагенових білків та допомагає підтримувати суглоби у здоровому стані.

Гіалуронова кислота входить до складу суглобової рідини, виконуючи роль мастильної речовини, зменшуючи тертя між суглобовими поверхнями, входить до складу хряща, де виконує «ресорну» функцію (підтримує стійкість хрящової тканини до компресії), є важливим компонентом синовіальної рідини, визначаючи її в’язко-еластичні властивості. Вона формує на всій внутрішній поверхні покриваючий шар, який захищає суглобові хрящі та синовіальну оболонку від механічних пошкоджень, а також від вільних радикалів та факторів запалення. На поверхні слизової оболонки гіалуронова кислота формує тонкий напівпроникний захисний шар, покриваючи нервові закінчення та запобігаючи подразненню; стимулює утворення колагену.