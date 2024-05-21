Артрон® КомплексПлюс/Артрон®ТриактивПлюс (Arthron® Complex Plus/Arthron® Triactive Plus) (336579) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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Артрон КомплексПлюс/Артрон ТриактивПлюс інструкція із застосування
Характеристика
глюкозамін і хондроїтин є натуральними компонентами, що містяться в організмі людини. Вони беруть участь у синтезі сполучної тканини, відіграють важливу роль у її відновленні, покращують амортизуючі властивості хряща, збільшують рухливість суглобів.
Хондроїтину сульфат натрію є додатковим субстратом для утворення здорового хрящового матриксу, входить до складу синовіальної рідини, яка забезпечує ковзання суглобових поверхонь, а також здійснює живлення хряща. Хрящ, в якому міститься необхідна кількість хондроїтину, має правильну еластичність і механічні властивості.
У здоровому організмі в достатній кількості наявний глюкозамін, який сприяє утворенню синовіальної рідини та підтриманню її необхідного рівня. Глюкозамін є структурним компонентом для утворення (синтезу) інших компонентів хрящових структур, гальмує розвиток дегенеративних процесів у суглобах, відновлює їх функцію. Введення екзогенного глюкозаміну підсилює вироблення хрящового матриксу.
L-цистеїн — це сірковмісна амінокислота, яка природно синтезується в організмі та сприяє формуванню колагену — основи сполучної тканини організму.
З віком синтез глюкозаміну та хондроїтину погіршується, а такий важливий елемент, як метилсульфонілметан, потрапляє в організм у незначній кількості.
Метилсульфонілметан є джерелом біологічно доступної для організму сірки — компонента білків, що входять до складу всіх сполучних тканин. Метилсульфонілметан знижує ризик розвитку запальних процесів, прискорює синтез колагенових білків та допомагає підтримувати суглоби у здоровому стані.
Гіалуронова кислота входить до складу суглобової рідини, виконуючи роль мастильної речовини, зменшуючи тертя між суглобовими поверхнями, входить до складу хряща, де виконує «ресорну» функцію (підтримує стійкість хрящової тканини до компресії), є важливим компонентом синовіальної рідини, визначаючи її в’язко-еластичні властивості. Вона формує на всій внутрішній поверхні покриваючий шар, який захищає суглобові хрящі та синовіальну оболонку від механічних пошкоджень, а також від вільних радикалів та факторів запалення. На поверхні слизової оболонки гіалуронова кислота формує тонкий напівпроникний захисний шар, покриваючи нервові закінчення та запобігаючи подразненню; стимулює утворення колагену.
Рекомендації з вживання
дієтична добавка Артрон Комплекс Плюс може бути рекомендована для корекції раціонів харчування дорослих як додаткове джерело хондроїтину, глюкозаміну та L-цистеїну.
Дорослим — по 2 таблетки на добу, запиваючи склянкою води.
Термін споживання узгоджується з лікарем.
Особам із захворюваннями щитоподібної залози слід проконсультуватися з ендокринологом.
Дієтична добавка Артрон Триактив Плюс містить оптимальні для засвоєння концентрації глюкозаміну, хондроїтину, гіалуронової кислоти і метилсульфонілметану, які в комбінації мають синергічний ефект, доповнюючи та підсилюючи ефекти один одного. Компоненти Артрон Триактив Плюс знижують ризик запалення суглобів; сприяють збільшенню рухливості суглобів; сприяють регенерації хрящової тканини; сприяють захисту суглобового хряща, покращуючи властивості синовіальної рідини; є джерелом для утворення хрящового матриксу та сполучної тканини, сприяючи їх відновленню. Дієтична добавка Артрон Триактив Плюс може бути рекомендована як додаткове джерело глюкозаміну, хондроїтину сульфату, гіалуронової кислоти та сірки, що міститься в метилсульфонілметані.
Дорослим по 2 таблетки 1 раз на добу під час вживання їжі. Термін споживання — 2 міс.
Дієтичні добавки Артрон Триактив Плюс та Артрон Комплекс Плюс не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Ці продукти не призначені для діагностики, лікування або запобігання будь-яким хворобам, не повинні використовуватися як замінники різних дієт.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не вживати після строку придатності, зазначеного на упаковці. Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.
Не є лікарським засобом.
Протипоказання
Артрон Комплекс Плюс не слід використовувати у людей, які мають індивідуальну непереносимість компонентів продукту, дітям, вагітним або жінкам, які годують грудьми.
Артрон Триактив Плюс не слід застосовувати при індивідуальній непереносимості компонентів продукту, дітям, вагітним чи жінкам, які годують грудьми, людям із нирковою недостатністю.
Умови зберігання
в захищеному від вологи та недоступному для дітей місці. Артрон Комплекс Плюс при температурі не вище 25 °С, Артрон Триактив Плюс при температурі 15–25 °C.