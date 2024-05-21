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Алфін (Alfin) (335845) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Алфін (Alfin)
Ціна в місті Київ
від 262,80 грн
Без рецепта
30 шт від 262,80 грн
В наявності в 1 аптеці інших міст
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
10.2. Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику захворювань передміхурової залози