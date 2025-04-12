СУПЕРІЯ ДЖАЗ (SUPERIA JAZZ)
СУПЕРІЯ ДЖАЗ інструкція із застосування
Склад
1 таблетка містить: L-тирозин — 200 мг, SAMe (S-аденозил-L-метіонін ) — 200 мг, таурин — 200 мг, кальцій (у формі карбонату кальцію) — 180 мг, вітамін С (аскорбінова кислота) — 100 мг, магній (у формі оксиду магнію) — 80 мг, нікотинамід — 30 мг, залізо (у формі фумарата заліза) — 14 мг, пантотенова кислота (у формі D-пантотенату кальцію) — 12 мг, цинк (у формі оксиду цинку) — 10 мг, вітамін В6 (піридоксину гідрохлорид) — 4,1 мг, вітамін В2 (рибофлавін) — 3,4 мг, вітамін В1 (тіаміну гідрохлорид) — 3,2 мг, вітамін Е (D-альфа-токоферил ацетат) — 2 мг, марганець (у формі сульфату марганцю) — 2 мг, мідь (у формі глюконату міді) — 1000 мкг, вітамін А (ретинілацетат) — 400 мкг, фолієва кислота — 200 мкг, йод (у вигляді ламінарії (що містить 0,1% йоду) — 150 мкг, молібден (у формі молібдату натрію) — 50 мкг, селен (у формі амінохелатного комплексу селеніту натрію) — 50 мкг, біотин — 30 мкг, вітамін D (холекальциферол) — 5 мкг, вітамін В12 (ціанокобаламін) — З мкг.
Характеристика
рекомендується як додаткове джерело вітамінів, мінералів та амінокислот з метою створення оптимальних дієтологічних умов для нормального функціонування організму, зокрема імунної, серцево-судинної, опорно-рухової систем; сприяє підвищенню розумової та фізичної активності, покращенню настрою та нормалізації психоемоційного стану; захисту клітин організму від шкідливого впливу негативних факторів довкілля; поліпшенню функціонального стану шкіри, волосся та нігтів.
Рекомендоване до застосування в періоди підвищеної потреби у вітамінах, мінералах та амінокислотах:
періоди інтенсивної розумової та фізичної діяльності;
психоемоційні навантаження (стресові ситуації);
при зниженій опірності організму під час інфекційних захворювань та в період одужання після перенесених захворювань;
неповноцінне за вмістом вітамінів, мінеральних речовин та амінокислот харчування;
у періоди сезонного дефіциту овочів та фруктів у раціоні харчування.
Суперія Джазз — це мультикомплекс вітамінів, мінералів та амінокислот, створений для підтримки оптимального рівня розумової та фізичної активності, психоемонійного стану організму, а також краси шкіри, волосся та нігтів.
Не є лікарським засобом.
Рекомендації з вживання
дорослим та дітям віком від 12 років і старше — по 1 таблетці на добу після прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю питної води. Мінімальний курс вживання становить 1 міс. За необхідності курс вживання можна повторити декілька разів на рік з перервою 1 міс. Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.
Не перевищувати рекомендованої добової дози. Суперія Джазз не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів, період вагітності та годування грудьми.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі від 4–25 °С у сухому, захищеному від світла місці.