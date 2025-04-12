рекомендується як додаткове джерело вітамінів, мінералів та амінокислот з метою створення оптимальних дієтологічних умов для нормального функціонування організму, зокрема імунної, серцево-судинної, опорно-рухової систем; сприяє підвищенню розумової та фізичної активності, покращенню настрою та нормалізації психоемоційного стану; захисту клітин організму від шкідливого впливу негативних факторів довкілля; поліпшенню функціонального стану шкіри, волосся та нігтів.

Рекомендоване до застосування в періоди підвищеної потреби у вітамінах, мінералах та амінокислотах:

періоди інтенсивної розумової та фізичної діяльності;

психоемоційні навантаження (стресові ситуації);

при зниженій опірності організму під час інфекційних захворювань та в період одужання після перенесених захворювань;

неповноцінне за вмістом вітамінів, мінеральних речовин та амінокислот харчування;

у періоди сезонного дефіциту овочів та фруктів у раціоні харчування.

Суперія Джазз — це мультикомплекс вітамінів, мінералів та амінокислот, створений для підтримки оптимального рівня розумової та фізичної активності, психоемонійного стану організму, а також краси шкіри, волосся та нігтів.

Не є лікарським засобом.