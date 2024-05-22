ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС AE (VITAMIN COMPLEX AE) (335255) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 44,00 грн
Без рецепта
Виробник
Екосвіт Ойл
Форма випуску
Капсули
Дозування
0,3 г
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС AE інструкція із застосування
Склад
Олія кукурудзяна - 262,5 мг, вітамін Е - 30 мг, вітамін А - 7500 мкг.
Енергетична і харчова цінність на 100 г продукту: 874,99 кКал, білки - 0, жири — 97,22, вуглеводи — 0.
Спосіб застосування
Дорослим і дітям з 12 років по 1–2 капсули 3 рази на день під час їжі. Курс прийому 30 днів. Курс можна повторювати 2–3 рази на рік.
Не перевищувати рекомендовану дозу для щоденного споживання.
Протипоказання
Діти до 12 років, вагітні і жінки в період лактації, індивідуальна непереносимість окремих компонентів продукту.
Не слід використовувати в якості заміни повноцінного раціону харчування.
Форма випуску
30 м'яких желатинових капсул 0,3 г.
Умови зберігання
При температурі від + 5С до + 25С в сухому, захищеному від сонячного світла та недоступному для дітей місці.
Термін придатності
24 місяці від дати виробництва.
ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС AE капсули 0,3 г, №30
від 44,00 грн