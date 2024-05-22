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ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС AE (VITAMIN COMPLEX AE) (335255) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС AE (VITAMIN COMPLEX AE)
Ціна в місті Київ
від 44,00 грн
Без рецепта
30 шт, 0,3 г від 44,00 грн
В наявності в 5 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
0,3 г
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.2. Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів

ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС AE інструкція із застосування

Склад

Олія кукурудзяна - 262,5 мг, вітамін Е - 30 мг, вітамін А - 7500 мкг.

Енергетична і харчова цінність на 100 г продукту: 874,99 кКал, білки - 0, жири — 97,22, вуглеводи — 0.

Спосіб застосування

Дорослим і дітям з 12 років по 1–2 капсули 3 рази на день під час їжі. Курс прийому 30 днів. Курс можна повторювати 2–3 рази на рік.

Не перевищувати рекомендовану дозу для щоденного споживання.

Протипоказання

Діти до 12 років, вагітні і жінки в період лактації, індивідуальна непереносимість окремих компонентів продукту.

Не слід використовувати в якості заміни повноцінного раціону харчування.

Форма випуску

30 м'яких желатинових капсул 0,3 г.

Умови зберігання

При температурі від + 5С до + 25С в сухому, захищеному від сонячного світла та недоступному для дітей місці.

Термін придатності

24 місяці від дати виробництва.

ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС AE
ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС AE капсули 0,3 г, №30
від 44,00 грн
В наявності в 5 аптеках
Ціни в аптеках
ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС AE
ВІТАМІННИЙ КОМПЛЕКС AE капсули 0,3 г, №30
від 44,00 грн
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