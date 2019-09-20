Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби по догляду за шкірою рукАтопіконтрол крем для рук (Atopicontrol hands cream) Атопіконтрол крем для рук (Atopicontrol hands cream) (333639) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 244,91 грн Без рецепта 1 шт від 244,91 грн 1 шт від 424,42 грн В наявності в 343 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Байєрсдорф Об'єм 75 мл Косметичні засоби 2.1. Засоби по догляду за шкірою рук