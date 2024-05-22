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Апівіта бальзам для губ (Apivita lips balm) (333623) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Апівіта бальзам для губ (Apivita lips balm)
Ціна в місті Київ
від 209,60 грн
Без рецепта
1 шт від 209,60 грн 1 шт від 224,65 грн 1 шт від 224,65 грн 1 шт від 209,60 грн 1 шт від 209,60 грн 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 8 аптеках
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Виробник
Вага
4.4 г
Косметичні засоби
1.4. Засоби по догляду за губами