Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиАпівіта бальзам для губ (Apivita lips balm) Апівіта бальзам для губ (Apivita lips balm) (333623) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 209,60 грн Без рецепта 1 шт від 209,60 грн 1 шт від 224,65 грн 1 шт від 224,65 грн 1 шт від 209,60 грн 1 шт від 209,60 грн 1 шт Немає в наявності Більше +3 В наявності в 8 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Apivita Вага 4.4 г Косметичні засоби 1.4. Засоби по догляду за губами