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APIVITA БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ З РОМАШКОЮ SPF 15 4.4 г - Київ (502575) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
236,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
232,88 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
280,80
Економія: -56,15 грн
224,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
234,45 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
239,60 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
233,97 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
Всього: упаковка (1)
234,45 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
257,67 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
232,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
232,06 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
244,12 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Тернопіль, вул. Сагайдачного, 3/7
Всього: упаковка (3)
234,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
252,21 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
250,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
233,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
232,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
232,03 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
191,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
250,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 21 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
235,10 грн