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Евкафіліпт крем (Eucaphylipt cream) (333603) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
Евкафіліпт <i>крем</i> (Eucaphylipt <i>cream</i>)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
Вага
25 г
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я

Евкафіліпт крем інструкція із застосування

Склад

Вазелін, олія терпентинна, камфора, ментол, олія евкаліпту ефірна, екстракт евкаліпту густий, тимол.

Спосіб застосування

- при нежиті або закладеності носа:  невелику кількість крему обережно нанести на крила носа не втираючи;

- при головному болю: невелику кількість крему обережно нанести на шкіру скроневої області не втираючи;

- при кашлі, який виник в результаті острого респіраторного захворювання: невелику кількість крему обережно нанести на шкіру грудної клітки (в області грудини) легко втираючи;

- при болю в мязах, спині, крем наносять на проблемну ділянку, легко втирають та наносять теплу пов’язку.

Крем «Евкафіліпт®» застосовують дорослим та дітям старше 3 років 2-3 рази на добу.