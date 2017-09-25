- при нежиті або закладеності носа: невелику кількість крему обережно нанести на крила носа не втираючи;

- при головному болю: невелику кількість крему обережно нанести на шкіру скроневої області не втираючи;

- при кашлі, який виник в результаті острого респіраторного захворювання: невелику кількість крему обережно нанести на шкіру грудної клітки (в області грудини) легко втираючи;

- при болю в мязах, спині, крем наносять на проблемну ділянку, легко втирають та наносять теплу пов’язку.

Крем «Евкафіліпт®» застосовують дорослим та дітям старше 3 років 2-3 рази на добу.