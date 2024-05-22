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Гіалурон філер + вольюм-ліфт крем для обличчя (Hyaluron filler + volume-lift face cream) (333572) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гіалурон філер + вольюм-ліфт крем для обличчя (Hyaluron filler + volume-lift face cream)
Ціна в місті Київ
від 925,50 грн
Без рецепта
1 шт від 925,50 грн 1 шт від 813,60 грн
В наявності в 225 аптеках
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Виробник
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
1.6. Антивікова косметика