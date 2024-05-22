Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаГіалурон філер + вольюм-ліфт крем для обличчя (Hyaluron filler + volume-lift face cream) Гіалурон філер + вольюм-ліфт крем для обличчя (Hyaluron filler + volume-lift face cream) (333572) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 925,50 грн Без рецепта 1 шт від 925,50 грн 1 шт від 813,60 грн В наявності в 225 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Байєрсдорф Об'єм 50 мл Косметичні засоби 1.6. Антивікова косметика