Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяАнтивікова косметикаГіалурон-філер + еластісіті крем для обличчя (Hyaluron-filler + elasticity face cream) Гіалурон-філер + еластісіті крем для обличчя (Hyaluron-filler + elasticity face cream) (333564) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 854,94 грн Без рецепта 1 шт від 854,94 грн 1 шт від 936,65 грн В наявності в 147 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Байєрсдорф Об'єм 50 мл Косметичні засоби 1.6. Антивікова косметика