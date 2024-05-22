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Гіалурон-філер + еластісіті крем для обличчя (Hyaluron-filler + elasticity face cream) (333564) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гіалурон-філер + еластісіті крем для обличчя (Hyaluron-filler + elasticity face cream)
Ціна в місті Київ
від 854,94 грн
Без рецепта
1 шт від 854,94 грн 1 шт від 936,65 грн
В наявності в 147 аптеках
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Виробник
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
1.6. Антивікова косметика