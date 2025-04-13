Вода очищена, гліцерин, олія мінеральна, спірт ізопропиловий, екстракт чистотілу, карбомер, гермабен, гідроксид амонію.

Чистотіл застосовується для догляду за шкірою ще з давнього часу та широко використовується в рецептах народної медицини. Назва говорить сама за себе: чистотіл “чистить тіло” від різних захворювань шкіри.

Чистотіл містить аскорбінову кислоту, каротин, органічні кислоти, ефірну олію, природні антибіотики (фітонциди), алкалоїди, смоли, сапоніни, стимулює обмін речовин в клітинах шкіри; надає бактерицидну, притигрибкову, ранозагоювальну дію.