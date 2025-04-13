Косметичні засоби для здоров'я

Крем Чистотіл (Cream Celandine)

КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЧИСТОТІЛ" 41 г №1
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Червона зірка
Умови продажу
Без рецепта
Вага
41 г
Косметичні засоби
Реєстрація
05.03.02-04/4467 від 17.02.2016

Крем Чистотіл інструкція із застосування

Склад

Вода очищена, гліцерин, олія мінеральна, спірт ізопропиловий, екстракт чистотілу, карбомер, гермабен, гідроксид амонію.

Чистотіл застосовується для догляду за шкірою ще з давнього часу та широко використовується  в рецептах народної медицини. Назва говорить сама за себе: чистотіл “чистить тіло” від різних захворювань шкіри.

Чистотіл  містить аскорбінову кислоту, каротин, органічні кислоти, ефірну олію,  природні антибіотики (фітонциди), алкалоїди, смоли, сапоніни, стимулює обмін речовин в клітинах шкіри; надає бактерицидну, притигрибкову, ранозагоювальну дію.