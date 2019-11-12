Гольфи компресійні (Compression stockings) (333263) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 1230,50 грн
Без рецепта
1 шт від 1230,50 грн 1 шт від 886,75 грн 1 шт від 1307,86 грн 1 шт від 1287,90 грн 1 шт від 493,50 грн 1 шт від 490,42 грн 1 шт від 1304,33 грн 1 шт від 1390,65 грн 1 шт від 883,00 грн 1 шт від 608,46 грн 1 шт від 951,50 грн 1 шт від 755,20 грн 1 шт від 785,59 грн 1 шт від 1387,12 грн 1 шт від 1264,84 грн 1 шт від 752,52 грн 1 шт від 259,50 грн 1 шт від 610,84 грн 1 шт від 1230,50 грн 1 шт від 610,01 грн 1 шт від 493,57 грн 1 шт від 607,26 грн 1 шт від 1304,33 грн 1 шт від 1235,60 грн 1 шт від 1230,50 грн 1 шт від 490,56 грн 1 шт від 663,45 грн 1 шт від 491,35 грн 1 шт від 483,55 грн 1 шт від 1230,50 грн 1 шт від 1274,19 грн 1 шт від 956,10 грн 1 шт від 1107,45 грн 1 шт від 611,05 грн 1 шт від 945,58 грн 1 шт від 1481,44 грн 1 шт від 1560,21 грн 1 шт від 1299,21 грн 1 шт від 1484,02 грн 1 шт від 1492,76 грн 1 шт від 385,20 грн 1 шт від 1600,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
3d
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби