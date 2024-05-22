Індивідуальна чутливість до компонентів; підвищена реактивність бронхів, бронхіальна астма, кашлюк, несправжній круп, історія захворювань дихальної системи; епілепсія, схильність до розвитку судомних нападів; не наносити на пошкоджені ділянки шкіри (у тому числі при відкритих ранах, опіках, запаленні шкіри, дерматозах), не використовувати для дітей із захворюваннями, що супроводжуються шкірними висипами; не застосовувати дітям віком до 2 років, не застосовувати в якості інгаляції дітям віком до 12 років.