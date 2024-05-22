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Гамма мазь для розтирань та інгаляцій (Gamma ointment for rubbing and inhalation) (333150) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гамма мазь для розтирань та інгаляцій (Gamma ointment for rubbing and inhalation)
Ціна в місті Київ
від 60,31 грн
Без рецепта
1 шт від 60,31 грн
В наявності в 186 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Мазь
Вага
20 г
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я

Гамма мазь для розтирань та інгаляцій інструкція із застосування

Склад

(100 г): олія квіток камфорного коричнику (Cinnamomum camphora) — 5,0 г, олія м’яти польової (Mentha arvensis) — 2,5 г, олія евкаліпту кулевидного (Eucalyptus globulus) — 1,5 мл, олія мускатного горіху (Myristica fragrans Houtt.) — 0,5 мл, олія квіток індійського кмину (Trachyspermum ammi) — 0,12 г;

допоміжні речовини:

легка вазелінова олія, твердий парафін, мікрокристалічний віск, скипидар, іонол, барвник.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів; підвищена реактивність бронхів, бронхіальна астма, кашлюк, несправжній круп, історія захворювань дихальної системи; епілепсія, схильність до розвитку судомних нападів; не наносити на пошкоджені ділянки шкіри (у тому числі при відкритих ранах, опіках, запаленні шкіри, дерматозах), не використовувати для дітей із захворюваннями, що супроводжуються шкірними висипами; не застосовувати дітям віком до 2 років, не застосовувати в якості інгаляції дітям віком до 12 років.

Спосіб застосування

Дорослим та дітям від 2 років втирати декілька разів на добу у груди, горло і спину. Для інгаляцій дорослим та дітям від 12 років розчинити дві чайні ложки мазі у 0,5–1 л гарячої води. Вдихати пари протягом 5–10 хвилин.

Форма випуску

мазь у банках по 10 г, 20 г, 50 г.

Умови зберігання

Зберігати у сухому, захищеному від вологи та світла, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 30 °С.

ГАММА МАЗЬ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ РОЗТИРАННЯ ТА ІНГАЛЯЦІЙ
ГАММА МАЗЬ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ РОЗТИРАННЯ ТА ІНГАЛЯЦІЙ мазь банка 20 г
від 60,31 грн
В наявності в 186 аптеках
Ціни в аптеках
ГАММА МАЗЬ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ РОЗТИРАННЯ ТА ІНГАЛЯЦІЙ
ГАММА МАЗЬ КОСМЕТИЧНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ РОЗТИРАННЯ ТА ІНГАЛЯЦІЙ мазь банка 20 г
від 60,31 грн
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