1 доза — 1 впорскування. Дорослим і дітям з 12 років — по 2 дози в кожний носовий отвір 4–5 разів на добу, дітям з 7 до 12 років — по 1–2 дози в кожний носовий отвір 3 рази на добу, дітям з 3 до 7 років — по 1 дозі в кожний носовий отвір 3 рази на добу. Дітям до 12 років застосовувати в присутності дорослих.