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Аква ринолор (Aqua rhinolor) (333134) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Аква ринолор (Aqua rhinolor)
Ціна в місті Київ
від 50,94 грн
Без рецепта
1 шт від 50,94 грн
В наявності в 2 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Спрей для носу
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
4.2. Інші засоби з догляду за слизовими оболонками
Реєстраційне посвідчення
602-123-20-1/16941 від 30.05.2017

Аква ринолор інструкція із застосування

Показання до застосування

Аква Ринолор: Аква Ринолор (водно-сольовий розчин) спрей призначений для догляду за носовою порожниною, зволоження слизової. Заспокоює і забезпечує слизову оболонку необхідними мінеральними солями, сприяє її очищенню від слизу, алергенів, вуличного і кімнатного пилу.

Склад

Аква Ринолор: вода підготовлена, морська сіль, бензалконію хлорид.

Опис діючих речовин

Морська сіль розм’якшує загуслу слиз і сприяє швидкому і безболісного його виведенню. Властивості морської солі допомагають загоєнню слизової оболонки носа, а також допомагають від нежиті та закладеності носа.

Бензалконію хлорид — антисептичний лікарський засіб. Проявляє бактерицидну активність відносно стафілококів, стрептококів.

Спосіб застосування

1 доза — 1 впорскування. Дорослим і дітям з 12 років — по 2 дози в кожний носовий отвір 4–5 разів на добу, дітям з 7 до 12 років — по 1–2 дози в кожний носовий отвір 3 рази на добу, дітям з 3 до 7 років — по 1 дозі в кожний носовий отвір 3 рази на добу. Дітям до 12 років застосовувати в присутності дорослих.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до окремих компонентів. Не рекомендується дітям до 3 років (можливе застосування під наглядом лікаря).

Форма випуску

Спрей 50 мл

Термін придатності

24 місяці

АКВА РИНОЛОР
АКВА РИНОЛОР спрей для носу флакон 50 мл
від 50,94 грн
В наявності в 2 аптеках
Ціни в аптеках
АКВА РИНОЛОР
АКВА РИНОЛОР спрей для носу флакон 50 мл
від 50,94 грн
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