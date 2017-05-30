Аква ринолор (Aqua rhinolor) (333134) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Аква ринолор інструкція із застосування
Показання до застосування
Аква Ринолор: Аква Ринолор (водно-сольовий розчин) спрей призначений для догляду за носовою порожниною, зволоження слизової. Заспокоює і забезпечує слизову оболонку необхідними мінеральними солями, сприяє її очищенню від слизу, алергенів, вуличного і кімнатного пилу.
Склад
Аква Ринолор: вода підготовлена, морська сіль, бензалконію хлорид.
Опис діючих речовин
Морська сіль розм’якшує загуслу слиз і сприяє швидкому і безболісного його виведенню. Властивості морської солі допомагають загоєнню слизової оболонки носа, а також допомагають від нежиті та закладеності носа.
Бензалконію хлорид — антисептичний лікарський засіб. Проявляє бактерицидну активність відносно стафілококів, стрептококів.
Спосіб застосування
1 доза — 1 впорскування. Дорослим і дітям з 12 років — по 2 дози в кожний носовий отвір 4–5 разів на добу, дітям з 7 до 12 років — по 1–2 дози в кожний носовий отвір 3 рази на добу, дітям з 3 до 7 років — по 1 дозі в кожний носовий отвір 3 рази на добу. Дітям до 12 років застосовувати в присутності дорослих.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до окремих компонентів. Не рекомендується дітям до 3 років (можливе застосування під наглядом лікаря).
Форма випуску
Спрей 50 мл
Термін придатності
24 місяці