Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиЗасоби для зміцнення та профілактики випадіння волоссяДодаткові засобиАпівіта захист кольору маска для волосся (Apivita color protect hair mask) Апівіта захист кольору маска для волосся (Apivita color protect hair mask) (332181) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 626,46 грн Без рецепта 1 шт від 626,46 грн В наявності в 6 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Apivita Об'єм 200 мл Косметичні засоби 3.4.2. Додаткові засоби