Все аптеки Украины
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиЗасоби для зміцнення та профілактики випадіння волоссяДодаткові засобиАпівіта лосьйон проти випадіння волосся (Apivita lotion against hair loss)

Апівіта лосьйон проти випадіння волосся (Apivita lotion against hair loss) (332180) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Апівіта лосьйон проти випадіння волосся (Apivita lotion against hair loss)
Ціна в місті Київ
від 1069,54 грн
Без рецепта
1 шт від 1069,54 грн
В наявності в 5 аптеках інших міст
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
3.4.2. Додаткові засоби