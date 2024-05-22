Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиЗасоби для зміцнення та профілактики випадіння волоссяДодаткові засобиАпівіта лосьйон проти випадіння волосся (Apivita lotion against hair loss) Апівіта лосьйон проти випадіння волосся (Apivita lotion against hair loss) (332180) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 1069,54 грн Без рецепта 1 шт від 1069,54 грн В наявності в 5 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Apivita Об'єм 150 мл Косметичні засоби 3.4.2. Додаткові засоби