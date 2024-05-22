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Апівіта кондиціонер для волосся Тонік (Apivita hair conditioner Tonic) (332179) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Апівіта кондиціонер для волосся Тонік (Apivita hair conditioner Tonic)
Ціна в місті Київ
від 487,20 грн
Без рецепта
1 шт від 487,20 грн
В наявності в 5 аптеках
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Виробник
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
3.4.2. Додаткові засоби