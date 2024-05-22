Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиЗасоби для зміцнення та профілактики випадіння волоссяДодаткові засобиАпівіта кондиціонер для волосся Тонік (Apivita hair conditioner Tonic) Апівіта кондиціонер для волосся Тонік (Apivita hair conditioner Tonic) (332179) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 487,20 грн Без рецепта 1 шт від 487,20 грн В наявності в 5 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Apivita Об'єм 150 мл Косметичні засоби 3.4.2. Додаткові засоби