Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Апівіта захист кольору кондиціонер для волосся (Apivita color protect hair conditioner) Апівіта захист кольору кондиціонер для волосся (Apivita color protect hair conditioner) (332178) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 435,04 грн Без рецепта 1 шт від 435,04 грн 1 шт від 508,54 грн В наявності в 10 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Apivita Об'єм 150 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери) 3.4.2. Додаткові засоби