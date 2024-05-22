Все аптеки Украины
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Апівіта кондиціонер для волосся (Apivita hair conditioner)

Апівіта кондиціонер для волосся (Apivita hair conditioner) (332175) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Апівіта кондиціонер для волосся (Apivita hair conditioner)
Ціна в місті Київ
від 461,10 грн
Без рецепта
1 шт від 461,10 грн 1 шт від 469,80 грн 1 шт від 469,03 грн
В наявності в 9 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Об'єм
150 мл
Косметичні засоби
3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)