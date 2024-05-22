Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Апівіта кондиціонер для волосся (Apivita hair conditioner) Апівіта кондиціонер для волосся (Apivita hair conditioner) (332175) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 461,10 грн Без рецепта 1 шт від 461,10 грн 1 шт від 469,80 грн 1 шт від 469,03 грн В наявності в 9 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Apivita Об'єм 150 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)