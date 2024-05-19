APIVITA ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ КОНДИЦІОНЕР ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВОЛОССЯЗ ГІАЛУРОНОВОЮ КИСЛОТОЮ ТА АЛОЕ 150 мл - Київ (475325) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103/3
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Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Славута, вул. Соборності, 20
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Волошина Августина, 12/16
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом