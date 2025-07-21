Спеціальний засіб для швидкої дезінфекції шкіри рук. Ефективно знищує бактерії, освіжає, зволожує і пом’якшує шкіру. Антисептик виготовлений на основі ізопропілового спирту, який дезінфікує шкіру рук, захищає від потенційно небезпечних факторів: вірусів, бактерій, грибків. Пантенол має потужну протизапальну дію, знижує почервоніння і подразнення шкіри.