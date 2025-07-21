Лосьйон для рук Антисептичний (Hand lotion Antiseptic)
Лосьйон для рук Антисептичний інструкція із застосування
Показання до застосування
Спеціальний засіб для швидкої дезінфекції шкіри рук. Ефективно знищує бактерії, освіжає, зволожує і пом’якшує шкіру. Антисептик виготовлений на основі ізопропілового спирту, який дезінфікує шкіру рук, захищає від потенційно небезпечних факторів: вірусів, бактерій, грибків. Пантенол має потужну протизапальну дію, знижує почервоніння і подразнення шкіри.
Склад
Ізопропіловий спирт, вода підготовлена, гліцерин, пантенол.
Опис діючих речовин
Ізопропіловий спирт (ізопропанол, диметилкарбінол): водний розчин диметилкарбінола використовується як дезінфікуючий засіб для рук.
Вода сприяє проникненню крізь мембрани пір бактерій, таким чином забезпечуючи високу ефективність і більш якісне знезараження.
Гліцерин добре змішується з водою, легко проникає в глибокі шари епідермісу і утримує вологу.
Пантенол зменшує запалення. Відмінно заспокоює шкіру, зволожує її, знімає свербіж, розгладжує зморшки, захищає шкіру від несприятливих факторів.
Спосіб застосування
Невелику кількість засобу розпилити на долоні і рівномірно розподілити його по шкірі рук. Не потребує змивання.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів. Лише для зовнішнього застосування.
Форма випуску
Флакон 90 мл і 150 мл.
Термін придатності
24 місяці.