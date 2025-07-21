Засоби по догляду за шкірою рук

Лосьйон для рук Антисептичний (Hand lotion Antiseptic)

ЛОСЬЙОН ДЛЯ РУК "АНТИСЕПТИЧНИЙ" флакон 90 мл №1
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Фармаком
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
90 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/9268 від 29.03.2017

Лосьйон для рук Антисептичний інструкція із застосування

Показання до застосування

Спеціальний засіб для швидкої дезінфекції шкіри рук. Ефективно знищує бактерії, освіжає, зволожує і пом’якшує шкіру. Антисептик виготовлений на основі ізопропілового спирту, який дезінфікує шкіру рук, захищає від потенційно небезпечних факторів: вірусів, бактерій, грибків. Пантенол має потужну протизапальну дію, знижує почервоніння і подразнення шкіри.

Склад

Ізопропіловий спирт, вода підготовлена, гліцерин, пантенол.

Опис діючих речовин

Ізопропіловий спирт (ізопропанол, диметилкарбінол): водний розчин диметилкарбінола використовується як дезінфікуючий засіб для рук.

Вода сприяє проникненню крізь мембрани пір бактерій, таким чином забезпечуючи високу ефективність і більш якісне знезараження.

Гліцерин добре змішується з водою, легко проникає в глибокі шари епідермісу і утримує вологу.

Пантенол зменшує запалення. Відмінно заспокоює шкіру, зволожує її, знімає свербіж, розгладжує зморшки, захищає шкіру від несприятливих факторів.

Спосіб застосування

Невелику кількість засобу розпилити на долоні і рівномірно розподілити його по шкірі рук. Не потребує змивання.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів. Лише для зовнішнього застосування.

Форма випуску

Флакон 90 мл і 150 мл.

Термін придатності

24 місяці.