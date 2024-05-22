Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиШампуніАпівіта шампунь (Apivita shampoo) Апівіта шампунь (Apivita shampoo) (331563) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 411,04 грн Без рецепта 1 шт від 411,04 грн 1 шт від 398,56 грн 1 шт від 435,04 грн 1 шт від 376,00 грн 1 шт від 480,00 грн 1 шт від 418,08 грн Більше +3 В наявності в 14 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Apivita Об'єм 250 мл Косметичні засоби 3.1. Шампуні