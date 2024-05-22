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Апівіта шампунь (Apivita shampoo) (331563) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Апівіта шампунь (Apivita shampoo)
Ціна в місті Київ
від 411,04 грн
Без рецепта
1 шт від 411,04 грн 1 шт від 398,56 грн 1 шт від 435,04 грн 1 шт від 376,00 грн 1 шт від 480,00 грн 1 шт від 418,08 грн
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В наявності в 14 аптеках
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Виробник
Об'єм
250 мл
Косметичні засоби
3.1. Шампуні