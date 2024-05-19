APIVITA ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ГОЛОВИ З ЛАВАНДОЮ І МЕДОМ 250 мл - Київ (475245) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Віталюкс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Онлайн №2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Славута, вул. Соборності, 20
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Нетішин, просп. Незалежності, 22-Б
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, просп. Волі, 9/16
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1