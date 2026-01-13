Інші додаткові засоби по догляду за волоссям

Лосьйон проти випадіння волосся Ланьер (Lotion against hair loss Lanier)

LANIER HAIR LOSS PREVENTION LOTION WITH PLACENTA AND ALOE BARBADENSIS ЛОСЬЙОН З ПЛАЦЕНТОЮ І ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ БАРБАДЕНСІС проти випадіння волосся 10 мл №2
Ціни в Київ
від 206,15 грн
В 125 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
DIA Gulf Trading
Косметичні засоби
Форма випуску
Проти випадіння волосся
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
2 шт.