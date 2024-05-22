Дітям від 3 до 7 років по 1 капсулі на добу. Дітям від 7 до 14 років по 2 капсулі на добу. Приймати під час їжі. Капсули слід розжовувати або ковтати цілими, якщо це не викликає дискомфорт у дитини. Рекомендований курс прийому — 30 днів, якщо лікар не призначив інакше. Курс прийому можна повторювати 2–3 рази на рік.