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Вітатон кідс омега-3 (Vitaton kids omega-3) (331254) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Вітатон кідс омега-3 (Vitaton kids omega-3)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули жувальні
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.2. Дієтичні добавки — джерела вітамінних комплексів

Вітатон кідс омега-3 інструкція із застосування

Спосіб застосування

Дітям від 3 до 7 років по 1 капсулі на добу. Дітям від 7 до 14 років по 2 капсулі на добу. Приймати під час їжі. Капсули слід розжовувати або ковтати цілими, якщо це не викликає дискомфорт у дитини. Рекомендований курс прийому — 30 днів, якщо лікар не призначив інакше. Курс прийому можна повторювати 2–3 рази на рік.

Протипоказання

Не рекомендується дітям, які мають алергію на будь-який компонент препарату. Перед прийомом комплексу необхідно проконсультуватися з лікарем.

Передозування

Перевищення дози може викликати послаблюючий ефект.

Форма випуску

Упаковка 30 капсул.

Дана продукція не є лікарським засобом.