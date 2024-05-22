Вітатон кідс омега-3 (Vitaton kids omega-3) (331254) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
- Інструкція
Ціна в місті Київ
Без рецепта
Виробник
Newtone Pharma Limited
Форма випуску
Капсули жувальні
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
Вітатон кідс омега-3 інструкція із застосування
Спосіб застосування
Дітям від 3 до 7 років по 1 капсулі на добу. Дітям від 7 до 14 років по 2 капсулі на добу. Приймати під час їжі. Капсули слід розжовувати або ковтати цілими, якщо це не викликає дискомфорт у дитини. Рекомендований курс прийому — 30 днів, якщо лікар не призначив інакше. Курс прийому можна повторювати 2–3 рази на рік.
Протипоказання
Не рекомендується дітям, які мають алергію на будь-який компонент препарату. Перед прийомом комплексу необхідно проконсультуватися з лікарем.
Передозування
Перевищення дози може викликати послаблюючий ефект.
Форма випуску
Упаковка 30 капсул.
Дана продукція не є лікарським засобом.