Діанема (Dianema) (331210) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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Діанема інструкція із застосування
Характеристика
Діанема рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування, як додаткове джерело біологічно активних речовин (тритерпенові сапоніни, флавоноїди, органічні кислоти, дубильні речовини) і магнію цитрату з метою нормалізації вуглеводного і ліпідного обміну (зокрема при цукровому діабеті 2-го типу), сприянню зменшення маси тіла, підтримки функціонального стану серцево-судинної системи, поліпшення пам’яті і кровообігу, підвищення витривалості і поліпшення загального стану організму.
Рекомендації з вживання
дорослим вживати по 1 капсулі 2 рази на добу (вранці та ввечері) за 30 хв до їди, запиваючи достатньою кількістю води. Термін вживання визначає лікар для кожного пацієнта індивідуально. Зазвичай термін вживання становить не менше 3 міс. Перед вживанням, пацієнту рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Протипоказання
підвищена чутливість до компонентів продукту, період вагітності та годування груддю, гіпермагніємія.
Особливості застосування
Продукт Діанема бажано вживати до 18-ї години.
Застереження щодо вживання: Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Діанема не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. При одночасному вживанні з протидіабетичними препаратами може виникнути потреба в регулюванні дози останніх.
Умови зберігання
при температурі від 4—25 °С.