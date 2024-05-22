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Діанема (Dianema) (331210) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Діанема (Dianema)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
60 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
12.2. Дієтичні добавки, що знижують ризик порушень вуглеводного обміну

Діанема інструкція із застосування

Характеристика

Діанема рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування, як додаткове джерело біологічно активних речовин (тритерпенові сапоніни, флавоноїди, органічні кислоти, дубильні речовини) і магнію цитрату з метою нормалізації вуглеводного і ліпідного обміну (зокрема при цукровому діабеті 2-го типу), сприянню зменшення маси тіла, підтримки функціонального стану серцево-судинної системи, поліпшення пам’яті і кровообігу, підвищення витривалості і поліпшення загального стану організму.

Рекомендації з вживання

дорослим вживати по 1 капсулі 2 рази на добу (вранці та ввечері) за 30 хв до їди, запиваючи достатньою кількістю води. Термін вживання визначає лікар для кожного пацієнта індивідуально. Зазвичай термін вживання становить не менше 3 міс. Перед вживанням, пацієнту рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Протипоказання

підвищена чутливість до компонентів продукту, період вагітності та годування груддю, гіпермагніємія.

Особливості застосування

Продукт Діанема бажано вживати до 18-ї години.
Застереження щодо вживання: Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Діанема не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. При одночасному вживанні з протидіабетичними препаратами може виникнути потреба в регулюванні дози останніх.

Умови зберігання

при температурі від 4—25 °С.