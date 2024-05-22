дорослим вживати по 1 капсулі 2 рази на добу (вранці та ввечері) за 30 хв до їди, запиваючи достатньою кількістю води. Термін вживання визначає лікар для кожного пацієнта індивідуально. Зазвичай термін вживання становить не менше 3 міс. Перед вживанням, пацієнту рекомендується проконсультуватися з лікарем.