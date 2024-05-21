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Акваліф (Aqualif) (331189) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Акваліф (Aqualif)
Ціна в місті Київ
від 171,92 грн
Без рецепта
30 шт, 800 мг від 171,92 грн
В наявності в 278 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
800 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
9.2. Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі