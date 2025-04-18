Київ (адресу не вказано)
Доступно в 339 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.0 км
Акваліф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 2
0.0 км
Акваліф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Акваліф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Акваліф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
0.4 км
Акваліф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Акваліф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
252,20 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
0.8 км
Акваліф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Акваліф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
0.9 км
Акваліф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
0.9 км
Акваліф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Акваліф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
252,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Акваліф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Акваліф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Акваліф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Акваліф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
297,30
Економія при броні: -76,93 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
1.2 км
Акваліф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Акваліф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
252,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Акваліф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
252,20 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Акваліф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
1.3 км
Акваліф таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд