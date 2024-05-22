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Гемоглобін нектар плюс (Hemoglobin nectar plus) (330673) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гемоглобін нектар плюс (Hemoglobin nectar plus)
Ціна в місті Київ
від 250,00 грн
Без рецепта
1 шт від 250,00 грн 1 шт Немає в наявності
В наявності в 4 аптеках
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Виробник
Об'єм
250 мл
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії 3.1.1. Дієтичні добавки, що містять залізо

Гемоглобін нектар плюс інструкція із застосування

Спосіб застосування та дози

Рекомендована доза: дітям 3–6 років — 1,5 мл (1/2 чайної ложки) 2–3 рази на день, дітям з 6 років і дорослим — по 3 мл (1 неповна чайна ложка) 2–3 рази в день за 30 хвилин до їди.

Можлива наявність осаду. Перед вживанням продукт необхідно збовтати. Після відкриття пляшку зберігати в холодильнику.

Форма випуску

ПЕТ пляшка ємністю 250 мл.

Не є лікарським засобом.

ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл, №1
від 250,00 грн
В наявності в 4 аптеках
Ціни в аптеках
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл, №1
від 250,00 грн
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