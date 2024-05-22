Гемоглобін нектар плюс (Hemoglobin nectar plus) (330673) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 250,00 грн
Без рецепта
Виробник
Фармацевтична Компанія Біостимулятор
Об'єм
250 мл
Гемоглобін нектар плюс інструкція із застосування
Спосіб застосування та дози
Рекомендована доза: дітям 3–6 років — 1,5 мл (1/2 чайної ложки) 2–3 рази на день, дітям з 6 років і дорослим — по 3 мл (1 неповна чайна ложка) 2–3 рази в день за 30 хвилин до їди.
Можлива наявність осаду. Перед вживанням продукт необхідно збовтати. Після відкриття пляшку зберігати в холодильнику.
Форма випуску
ПЕТ пляшка ємністю 250 мл.
Не є лікарським засобом.
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