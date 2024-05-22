Рекомендована доза: дітям 3–6 років — 1,5 мл (1/2 чайної ложки) 2–3 рази на день, дітям з 6 років і дорослим — по 3 мл (1 неповна чайна ложка) 2–3 рази в день за 30 хвилин до їди.

Можлива наявність осаду. Перед вживанням продукт необхідно збовтати. Після відкриття пляшку зберігати в холодильнику.