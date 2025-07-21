поєднання властивостей натуральної ефірної олії евкаліпту із прохолодою ментолу та вітаміном С підтримує нормальний функціональний стан верхніх дихальних шляхів та сприяє покращенню носового дихання:

- при станах, що супроводжуються закладеністю носа та ускладненням носового дихання, в тому числі під час поширення простудних захворювань;

- при станах, що супроводжуються подразненням горла та верхніх дихальних шляхів;

- при фізіологічній задишці для відновлення і полегшення дихання;

- в якості загальнозміцнюючого засобу.

Спосіб вживання та рекомендована добова доза: дорослим та дітям віком від 12 років по 1 льодянику кожні 2 години, повільно розсмоктуючи в ротовій порожнині.

Максимальна добова доза - 6 льодяників.

Тривалість курсу споживання 7-14 днів або за рекомендацією лікаря.

Застереження до споживання: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту, алергія на продукти бджільництва. Не вживати вагітним жінкам та жінкам, які годують груддю. У зв’язку з недостатністю досвіду не рекомендується вживати дітям віком до 12 років. Льодяники смоктальні Льодас вільне дихання містять цукор та мальтозу, що необхідно враховувати хворим на цукровий діабет, а також тим, хто дотримується низькокалорійної дієти. Цей продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Допустима добова доза ментолу — 4 мг/кг маси тіла людини.

Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.

Не вживайте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.