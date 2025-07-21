ЛЬОДАС ВІЛЬНЕ ДИХАННЯ (LODAS FREE BREATHING)
ЛЬОДАС ВІЛЬНЕ ДИХАННЯ інструкція із застосування
Склад
1 льодяник містить екстракту евкаліпту {Eucalyptus globulus} 23,3 мг, вітаміну С {L- ascorbic acid) 23,3 мг, олії евкаліпту {Eucalyptus globulus) 15,5 мг, олії м’яти {Mentha piperita) 1,0 мг, цукор, мальтозу, мед, ментол, ароматизатор м’яти, олію шавлії, харчовий барвник - діамантовий синій FCF .
Кожен льодяник містить 1% натурального меду і 16 мг ментолу.
Характеристика
екстракт та олія евкаліпту мають науково підтверджені антибактеріальні та протизапальні властивості, підсилюють місцевий імунітет слизової оболонки верхніх дихальних шляхів;
вітамін С сприяє нормальній роботі імунної системи;
ментол має стимулюючу дію на холодові рецептори ротової порожнини, завдяки чому виявляє слабкі анестезуючі властивості. Також ментол володіє м’якою антисептичною дією;
мед містить компоненти, які сприяють підвищенню резистентності організму, посиленню імунітету.
Рекомендації з вживання
поєднання властивостей натуральної ефірної олії евкаліпту із прохолодою ментолу та вітаміном С підтримує нормальний функціональний стан верхніх дихальних шляхів та сприяє покращенню носового дихання:
- при станах, що супроводжуються закладеністю носа та ускладненням носового дихання, в тому числі під час поширення простудних захворювань;
- при станах, що супроводжуються подразненням горла та верхніх дихальних шляхів;
- при фізіологічній задишці для відновлення і полегшення дихання;
- в якості загальнозміцнюючого засобу.
Спосіб вживання та рекомендована добова доза: дорослим та дітям віком від 12 років по 1 льодянику кожні 2 години, повільно розсмоктуючи в ротовій порожнині.
Максимальна добова доза - 6 льодяників.
Тривалість курсу споживання 7-14 днів або за рекомендацією лікаря.
Застереження до споживання: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту, алергія на продукти бджільництва. Не вживати вагітним жінкам та жінкам, які годують груддю. У зв’язку з недостатністю досвіду не рекомендується вживати дітям віком до 12 років. Льодяники смоктальні Льодас вільне дихання містять цукор та мальтозу, що необхідно враховувати хворим на цукровий діабет, а також тим, хто дотримується низькокалорійної дієти. Цей продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Допустима добова доза ментолу — 4 мг/кг маси тіла людини.
Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.
Не вживайте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Умови зберігання
у прохолодному, сухому місці при температурі не вище 25 °С, подалі від прямого сонячного світла, у недоступному для дітей місці.