ЛЬОДАС ДЛЯ ГОРЛА (LODAS SORE THROAT)
ЛЬОДАС ДЛЯ ГОРЛА інструкція із застосування
Склад
1 льодяник містить олії імбиру 8,1 мг, екстракту прополісу сухого 5,1 мг, екстракту прополісу рідкого 3,8 мг, олію м’яти, ментол, цукор, мальтозу, мед, регулятор кислотності - лимонну кислоту, ароматизатор лимон, ароматизатор апельсин, барвник - бета каротин.
Кожен льодяник містить 3% натурального меду і 4,5 мг ментолу.
Характеристика
екстракт прополісу виявляє антисептичну (антибактеріальну, противірусну й протигрибкову) дію, сприяє зміцненню капілярів та стимулює обмін речовин;
мед містить компоненти, які сприяють підвищенню резистентності організму, посиленню імунітету;
складові олії імбиру стимулюють процеси обміну речовин та покращують мікроциркуляцію крові;
ментол має стимулюючу дію на холодові рецептори ротової порожнини, завдяки чому виявляє слабкі анестезуючі властивості. Також ментол володіє м’якою антисептичною дією.
Рекомендації з вживання
поєднання властивостей ефірної олії імбиру із силою прополісу, меду та м’яти підтримує нормальний функціональний стан горла та сприяє належному функціонуванню слизових оболонок верхніх дихальних шляхів:
при відчутті сухості у горлі в приміщеннях із низькою вологістю та під час поширення простудних захворювань;
при станах, що супроводжуються дратівливим кашлем, спричиненим подразненням горла;
при станах, що супроводжуються сухістю та подразненням слизової оболонки горла, в тому числі внаслідок механічного подразнення (вдихання пилу, диму);
при навантаженні на голосові зв’язки або осиплості голосу.
Спосіб вживання та рекомендована добова доза: дорослим та дітям віком від 12 років по 1 льодянику кожні 2 години, повільно розсмоктуючи в ротовій порожнині. Максимальна добова доза - 6 льодяників. Тривалість курсу споживання 7-14 днів або за рекомендацією лікаря.
Застереження до споживання: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту, алергія на продукти бджільництва. Не вживати вагітним жінкам та жінкам, які годують груддю. У зв’язку з недостатністю досвіду не рекомендується вживати дітям віком до 12 років. Льодяники смоктальні «Льодас для горла» містять цукор та мальтозу, що необхідно враховувати хворим на цукровий діабет, а також тим, хто дотримується низькокалорійної дієти. Цей продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Допустима добова доза ментолу - 4 мг/кг маси тіла людини.
Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.
Не вживайте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Умови зберігання
у прохолодному, сухому місці при температурі не вище 25 °С, подалі від прямого сонячного світла, у недоступному для дітей місці.