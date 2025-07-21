поєднання властивостей ефірної олії імбиру із силою прополісу, меду та м’яти підтримує нормальний функціональний стан горла та сприяє належному функціонуванню слизових оболонок верхніх дихальних шляхів:

при відчутті сухості у горлі в приміщеннях із низькою вологістю та під час поширення простудних захворювань;

при станах, що супроводжуються дратівливим кашлем, спричиненим подразненням горла;

при станах, що супроводжуються сухістю та подразненням слизової оболонки горла, в тому числі внаслідок механічного подразнення (вдихання пилу, диму);

при навантаженні на голосові зв’язки або осиплості голосу.

Спосіб вживання та рекомендована добова доза: дорослим та дітям віком від 12 років по 1 льодянику кожні 2 години, повільно розсмоктуючи в ротовій порожнині. Максимальна добова доза - 6 льодяників. Тривалість курсу споживання 7-14 днів або за рекомендацією лікаря.

Застереження до споживання: підвищена чутливість до окремих компонентів продукту, алергія на продукти бджільництва. Не вживати вагітним жінкам та жінкам, які годують груддю. У зв’язку з недостатністю досвіду не рекомендується вживати дітям віком до 12 років. Льодяники смоктальні «Льодас для горла» містять цукор та мальтозу, що необхідно враховувати хворим на цукровий діабет, а також тим, хто дотримується низькокалорійної дієти. Цей продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Допустима добова доза ментолу - 4 мг/кг маси тіла людини.

Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.

Не вживайте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.